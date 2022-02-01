Детей накрыло снегом

В минувшее воскресенье с крыши чебоксарского бара «Три Поросенка» на улице Гастелло произошел сход снега на женщину с двумя малолетними детьми (4 и 6 лет), проходивших мимо здания.

Выбраться из снежного плена им помогли прохожие. По предварительным данным СУ СКР по Чувашии, дети не пострадали, а вот женщина получила травму шейного отдела позвоночника. В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за содержание и уборку здания, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. А сегодня в Чебоксарах погиб работник спортивной школы «Энергия». Около восьми утра 56-летний мужчина на территории стадиона проводил работы по очистке снега с крыши административного здания. И упал в лестничный пролет, ведущий к выходу на трибуны. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По этому факту также проводится доследственная проверка.