Число школ с низкими образовательными показателями сократилось в три раза

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В список отстающих школы попадают из-за невысоких результатов экзаменов учеников за последние несколько лет и низкого индекса социального благополучия. В прошлом году за каждой 108 таких школ были закреплены кураторы из числа преподавателей и сотрудников Чувашского республиканского института образования. Реализованы индивидуальные маршруты профессионального развития для педагогов, а также программы повышения квалификации для руководителей.
В новом списке отстающих школ, составленном специалистами Рособрнадзора, значатся уже только 36 школ Чувашской Республики. «Работа над ошибками» будет продолжена, сообщают в Минобразования Чувашии.

Опубликовано: 17 февраля 2022 г.


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