Число школ с низкими образовательными показателями сократилось в три раза

В список отстающих школы попадают из-за невысоких результатов экзаменов учеников за последние несколько лет и низкого индекса социального благополучия. В прошлом году за каждой 108 таких школ были закреплены кураторы из числа преподавателей и сотрудников Чувашского республиканского института образования. Реализованы индивидуальные маршруты профессионального развития для педагогов, а также программы повышения квалификации для руководителей.

В новом списке отстающих школ, составленном специалистами Рособрнадзора, значатся уже только 36 школ Чувашской Республики. «Работа над ошибками» будет продолжена, сообщают в Минобразования Чувашии.