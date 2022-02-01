Пулей просвистела по дорожке и установила рекорд Чувашии

Легкоатлетка из Чувашии Виктория Максимова завоевала две медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в помещении среди спортсменов до 23 лет, которые завершились в Санкт-Петербурге в рамках первенства страны.

В первый день состязаний воспитанница Сергея Смирнова заняла третье место в беге на самой короткой дистанции королевы спорта — 60 метров. Наша землячка показала время 7,46 секунды. «Золото» в этом виде программы завоевала Олеся Солдатова из Краснодарского края, а «серебро» — Юлия Караваева из Москвы, сообщили в Минспорте Чувашии.

На следующий день Виктория Максимова выступила на дистанции 200 метров. Наша спортсменка стала обладательницей золотой награды с новым рекордом Чувашии (23,73 секунды)! Второе место заняла представительница Челябинской области Наталья Комбарова, а третье — Софья Провоторова из Липецкой области.

Также на этих соревнованиях за нашу республику в различных дисциплинах выступали Иван Пудеев, Вадим Цыганов, Андрей Никитин и Даниил Егоров.