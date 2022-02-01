Пулей просвистела по дорожке и установила рекорд Чувашии

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Легкоатлетка из Чувашии Виктория Максимова завоевала две медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в помещении среди спортсменов до 23 лет, которые завершились в Санкт-Петербурге в рамках первенства страны.
В первый день состязаний воспитанница Сергея Смирнова заняла третье место в беге на самой короткой дистанции королевы спорта — 60 метров. Наша землячка показала время 7,46 секунды. «Золото» в этом виде программы завоевала Олеся Солдатова из Краснодарского края, а «серебро» — Юлия Караваева из Москвы, сообщили в Минспорте Чувашии.
На следующий день Виктория Максимова выступила на дистанции 200 метров. Наша спортсменка стала обладательницей золотой награды с новым рекордом Чувашии (23,73 секунды)! Второе место заняла представительница Челябинской области Наталья Комбарова, а третье — Софья Провоторова из Липецкой области.
Также на этих соревнованиях за нашу республику в различных дисциплинах выступали Иван Пудеев, Вадим Цыганов, Андрей Никитин и Даниил Егоров.

Опубликовано: 17 февраля 2022 г.


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