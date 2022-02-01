Прокуратура нашла виновных в затягивании реконструкции ул. Гражданской

Прокуратура республики выявила многочисленные нарушения при проектировании работ по реконструкции улицы Гражданской в Чебоксарах.

Как известно, Управление ЖКХ и благоустройства в декабре 2020 года заключило контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от кольца по улице Гражданской до улицы Социалистической с ПАО «Дорисс». Но в ходе выполнения подрядчиком работ на объекте выявлены многочисленные отклонения фактического расположения инженерных сетей от исходных данных по проекту.

Это произошло из-за несвоевременного внесения изменений в существующие схемы размещения инженерных сетей со стороны их балансодержателей: МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», ПАО «Ростелеком», МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», АО «Газпром газораспределение» и других. При этом при разработке проектно-сметной документации реконструкции улицы указанными организациями-балансодержателями проект был согласован без замечаний, несмотря на явное несоответствие фактического местоположения имеющихся коммуникаций и сетей.

Выявленные уже на месте отклонения потребовали от подрядчика принятия новых технических решений и необходимости внесения изменений в проектную документацию. А это привело к увеличению срока выполнения работ по контракту в связи с повторным прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Перечисленным организациям внесены представления об устранении нарушений, недопущении их впредь, а также привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Дальнейшее исполнение контракта находится на контроле прокуратур Ленинского и Московского районов.