Киловатт мимо счетчика все меньше

Снаряд, как известно, дважды в одну воронку не попадает. Но злоумышленники, посягающие на товарно-материальные ценности на объектах филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго», ставят под сомнение верность этого высказывания: еще как попадает! И не только дважды…

Дело было в Шамкино

Малую родину Героя России Олега Долгова, село Шамкино Шемуршинского района, облюбовали воры — в прошлом году там зафиксированы два случая хищения цветного металла. Сначала сняли алюминиевый провод с недействующего участка ЛЭП, а во втором случае уже с действующей ее части умыкнули в два раза больше цветмета. Виновники не установлены, а безнаказанность, видимо, поощряет на новые «подвиги». И вот в январе текущего года в ту же воронку прилетел третий снаряд: преступники снова оголили опоры электролинии. Благо, в той части села, где совершено очередное преступление, в зимнее время никто не проживает — вот и орудовали воришки смело.

«Мы бы могли демонтировать те линии, но летом там появляются жители — их без электричества оставить нельзя. Надеемся, полиция сможет найти энерговоров», — комментируют энергетики. Если считать по остаточной балансовой стоимости, то ущерб небольшой. Но линии придется восстановить. Новые материалы, транспорт, ремонтные работы — сумма получится значительная.

Всего же, по словам начальника управления экономической безопасности и защиты объектов филиала энергокомпании Игоря Вотякова, в прошлом году в республике зарегистрированы 7 случаев хищения имущества с объектов электросетей — в 3,5 раза больше, чем в году предыдущем. И ни одно из этих преступлений пока не раскрыто. В Цивильском районе злоумышленники разукомплектовали КТП, в Алатыре украли вакуумные выключатели подстанции. В пригороде Чебоксар, в оживленном месте, им приглянулась линия 0,4 кВ вдоль Алатырского шоссе — сняли 740 м алюминиевого провода. А в Заволжье воры срезали пять уголков с металлической опоры ВЛ 110 кВ. И это уже не просто кража: речь идет о ст. 215.2 УК РФ — приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Опора с ослабленной конструкцией при шквалистом ветре запросто могла «сложиться» — и тысячи потребителей остались бы без электроэнергии. Но подобные «мелочи» охотников за металлом, как видим, мало волнуют.

Столбы дорогу перебегают?

Больше стало случаев повреждения ЛЭП, причиной которых становится простая беспечность граждан. Хотя и предупреждают энергетики через СМИ постоянно об опасности выполнения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, инциденты, когда подвергаются опасности жизнь и здоровье людей, нередки.

В Ибресинском районе при проведении изыскательских работ для строительства скоростной автомагистрали М-12 пробило током буровую установку, размещенную вблизи электролинии 110 кВ. Два человека с серьезными ожогами были госпитализированы. М-12 фигурирует и в другом случае, произошедшем в Шумерлинском районе. При разгрузке инертных материалов большегруз поднятым кузовом приблизился к проводам электролинии — технику «прошило» насквозь. Повезло — водитель не пострадал. В обоих случаях дорожные строители ущерб, нанесенный энергокомпании, возместили. И Ростехнадзор, разумеется, их по головке не погладит — штрафы за подобную беспечность серьезные.

Легко отделался и водитель грузовой машины, который загрузил кузов тюками сена так высоко, что транспортное средство не смогло беспрепятственно проехать под ВЛ-110 кВ. Инцидент случился в поле на границе Чебоксарского и Моргаушского районов. Провода замкнуло, от искр загорелось сено. Водитель чудом сумел отъехать в сторону, выгрузил горящие тюки, позвонил в МЧС… Ему тоже пришлось возместить ущерб, нанесенный «Чувашэнерго».

Нередки наезды на опоры электролиний. Некоторые случаи не поддаются никакому объяснению. «Ну как можно в широком поле задеть одиноко стоящую опору ЛЭП — если только специально целиться?» — вопрошают энергетики. В Вурнарском районе так и произошло — трактор не смог объехать столб… Хотя, объяснение тому простое — невнимательность, безответственность водителей транспортных средств, в результате чего несет урон энергокомпания, из-за аварийных отключений энергоснабжения страдают потребители.

Зоны охранные — опасные

Игру с огнем продолжают некоторые интернет-провайдеры. О скандале с компанией «Аквилон», когда «Чувашэнерго» уличило ее в нечистоплотности, наша газета как-то уже рассказывала. Тогда в ходе рейдов по выявлению хищения электроэнергии работники «Чувашэнерго» в нескольких населенных пунктах Чебоксарского района обнаружили самовольно размещенные на опорах ЛЭП волоконно-оптические кабели и незаконно подключенные к электрическим сетям шкафы с оборудованием. Выяснилось, что они принадлежит компании «Аквилон», которой пришлось возместить ущерб «Чувашэнерго».

Но тот случай, похоже, не стал уроком. В декабре прошлого года история повторилась: сотрудники сетевой компании на своих 13 опорах ВЛ в д. Аркасы, что рядом с Новочебоксарском, снова обнаружили оптоволоконные линии. Оказалось, виной тому все тот же «Аквилон». Представители компании пытаются оправдать свои действия, но «Чувашэнерго» уже выставило ущерб на возмещение — на 565 тыс. рублей.

История с продолжением и во взаимоотношениях с ООО «Алатырь — Телеком», которое тоже без согласования с электросетевой компанией разместил на ее опорах ЛЭП свои кабели и оборудование. После того, как энергетики приступили к их демонтажу, интернет-провайдер занялся развитием собственной сети. И не нашел в Алатыре лучшего места, чем охранные зоны линий электропередачи «Чувашэнерго» — часть металлических своих опор установил чуть ли не под проводами ЛЭП. Энергетики все зафиксировали соответствующими актами и направили претензию оператору. Не последует реакции — подключатся надзорные органы. При этом они напоминают, что охранная зона воздушных линий напряжением 0,4 кВ составляет 2 м по обе стороны ЛЭП от крайних ее проводов. И далее по нарастающей: для ВЛ 10 кВ — 10 м, для ВЛ 35 кВ — 15 м, для ВЛ 110 кВ — 20 м. В границах охранных зон любые работы допустимы только после согласования с сетевой компанией.

Интеллект нам в помощь

Немалый урон энергокомпании приносят и недобросовестные потребители — в прошлом году составлено 100 актов по фактам безучетного и бездоговорного потребления киловатт. Как отметил зам. начальника управления — начальник отдела балансов электроэнергии, мониторинга и анализа потерь филиала «Чувашэнерго» Алексей Саушин, объем неучтенного потребления составил 287 тыс. кВтч электроэнергии — на 653 тыс. рублей.

Эти цифры на порядок меньше, чем в 2020 году, в чем энергетики видят и результат начала реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии. Парк «умных» счетчиков в прошлом году пополнился еще 15 тыс. приборами учета — всего «Чувашэнерго» их уже установило более 34,4 тыс. Они позволяют получать сведения о потреблении дистанционно, защищают от искажения показаний, исключают безучетное потребление, что способствует снижению коммерческих потерь. Для потребителей приборы бесплатны — энергетики их устанавливают по инвестиционной программе по мере выхода из строя и истечения межповерочного интервала старых счетчиков.

Тем самым и халява для компаний, которые, пугая тем, что сетевая компания все равно заставит поменять прибор, водили за нос бабушек и дедушек, навязывали им свои далеко недешевые услуги, закончилась. Правда, они быстро переориентировались — теперь клиентам предлагают заменить подводку электролинии к дому — голые провода на СИП. Опять же, работы с «Чувашэнерго», мол, согласованы, и спецодежда работников, предлагающих и выполняющих эту услугу, схожа с формой сотрудников сетевой компании — люди клюют на их предложение, несут лишние затраты. Поддаваться таким уговорам не стоит. Придет время — «Чувашэнерго» и вам установит интеллектуальный прибор учета электроэнергии. И подводку к дому поменяют — бесплатно.