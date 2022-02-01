В Чувашии выбрали «Лучшего молодого ученого» и «Аспиранта года»

У науки — молодое и азартное лицо

В День российской науки министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров совместно с председателем Союза женщин Чувашии Натальей Николаевой в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева наградили победителей ежегодных республиканских конкурсов «Лучший молодой ученый Чувашии» и «Аспирант года».

По словам председателя Совета молодых ученых и специалистов Чувашии Галины Александровой, в этом году на конкурсы поступило 26 заявок — не только из четырех высших учебных заведений республики, но и от представителей ведущих предприятий республики. Число людей, увлеченных наукой и желающих проверить свои силы в конкурсах, постоянно растет.

Лучшим молодым ученым в области экономических наук экспертная комиссия назвала доцента кафедры финансов и кредита Чувашского государственного аграрного университета Артура Семенова.

«Наука воспитывает волю, закаляет характер. И это очень азартно, ведь каждая завоеванная награда — это шанс доказать в первую очередь себе, что ты можешь. Знания действительно приносят плоды», — рассказал журналистам молодой ученый.

По велению сердца в своей профессии и на конкурсе и победитель в номинации «Лучший молодой ученый в области медицинских наук» — заместитель главного врача по хирургии Республиканского кардиодиспансера Николай Трофимов. За плечами у доктора медицинских наук десятки научных работ в коррекции самых разных направлений сердечно-сосудистых патологий. «Операция на сердце — одна из самых сложных в медицинской практике. От действий хирурга зависит жизнь пациента. Поэтому очень важно совершенствоваться, в том числе и в научной деятельности», — считает Николай.

Помимо этого, на встрече состоялась панельная дискуссия «О мерах поддержки молодых ученых в Чувашской Республике», а также были вручены благодарности за вклад и активное участие в реализации мероприятий Года науки и технологий преподавателям и сотрудникам вузов.