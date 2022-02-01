В столице Чувашии стало меньше школ с низкими образовательными результатами

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В прошлом году в числе отстающих числилось девять образовательных учреждений под номерами 2 (центр образования), 9, 17, 18, 23, 29, 33 и 48.
В список аутсайдеров они попали по итогам невысоких результатов экзаменов учеников за последние несколько лет и низкого индекса социального благополучия школы. Всего по стране таких учреждений более 9,3 тысячи, в Чувашии — 108.
Главная цель выявления ШНОР — вовремя определить проблемы и начать решать их. Так, серьезную работу над ошибками проделали отстающие образовательные учреждения Чебоксар: за ними были закреплены школы-наставники, учителя набирались у коллег опыта, участвовали в семинарах по разным предметам. В итоге из списка ШНОР смогли выйти пять школ: № 9, 18, 28, 29 и 48. С четырьмя остальными учреждениями работа продолжится.

Опубликовано: 7 февраля 2022 г.


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