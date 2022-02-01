14 февраля. Республика в событиях и лицах

Автор: Александр ВражкинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

1935 — в д. Шадриха Порецкого района родился Николай Прокофьевич Карачарсков, один из ведущих живописцев республики, народный художник Чувашской АССР, заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной премии Чувашской АССР имени К. Иванова. Благодаря его стараниям открыты картинная галерея в с. Порецкое и первый персональный художественный музей в д. Шадриха Порецкого района.

1977 — за иллюстрации к поэме К.В. Иванова «Нарспи» чувашскому художнику Анатолию Ивановичу Миттову на Всероссийской книжной ярмарке присужден диплом первой степени (посмертно). Его именем назван бульвар в Чебоксарах.

Опубликовано: 14 февраля 2022 г.


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