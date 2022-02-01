В Новочебоксарске двое молодых людей обвиняются в разбойном нападении

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По версии следствия, в июле прошлого года вечером 17-летние жители города по предварительному сговору между собой в одном из дворов напали на ранее незнакомого 40-летнего мужчину. Они избили его и похитили из кармана 5 тысяч рублей. После обращения пострадавшего в правоохранительные органы личности злоумышленников были установлены.
Причастность несовершеннолетних злоумышленников к преступлению подтверждается собранными по делу доказательствами, следствие по делу уже завершено и после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Опубликовано: 7 февраля 2022 г.


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