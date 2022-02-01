В Новочебоксарске двое молодых людей обвиняются в разбойном нападении

По версии следствия, в июле прошлого года вечером 17-летние жители города по предварительному сговору между собой в одном из дворов напали на ранее незнакомого 40-летнего мужчину. Они избили его и похитили из кармана 5 тысяч рублей. После обращения пострадавшего в правоохранительные органы личности злоумышленников были установлены.

Причастность несовершеннолетних злоумышленников к преступлению подтверждается собранными по делу доказательствами, следствие по делу уже завершено и после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.