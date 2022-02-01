Чебоксарская УК погасила долги за тепло перед «Т Плюс»

Управляющая компания ООО «Мирный-1» г. Чебоксары погасила долг за тепло перед «Т Плюс» в размере свыше 1,6 млн рублей после обращения энергокомпании в прокуратуру Московского района столицы Чувашии.

Проверка, проведенная надзорным органом, подтвердила наличие неправомерных действий со стороны УК при осуществлении расчетов за потребленные ресурсы – деньги не перечислялись поставщику своевременно и в полном объеме. В отношении главного бухгалтера «Мирный-1» было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге УК была выплачена просроченная задолженность.

По обращению энергокомпании прокуратурой также инициировано возбуждение дела об административном правонарушении в отношении председателя чебоксарского ТСЖ «Алмаз». Ему вменяется причинение имущественного ущерба «Т Плюс» путем обмана или злоупотребления доверием. Просроченная дебиторская задолженность ТСЖ за тепло в настоящее время превышает 1 млн рублей. В случае дальнейшего отсутствия выплат со стороны должника компания вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении председателя ТСЖ по соответствующим фактам.