Победителей городского конкурса «Дом образцового содержания» ждут денежные призы

В администрациях районов г. Чебоксары начат прием материалов для участия в общегородском смотре-конкурсе «Дом образцового содержания». Три самых лучших дома получат по 60 тысяч рублей, сообщают в администрации города. Средства будут направлены на дальнейшее благоустройство.