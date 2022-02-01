Победителей городского конкурса «Дом образцового содержания» ждут денежные призы

В администрациях районов г. Чебоксары начат прием материалов для участия в общегородском смотре-конкурсе «Дом образцового содержания». Три самых лучших дома получат по 60 тысяч рублей, сообщают в администрации города. Средства будут направлены на дальнейшее благоустройство.
Опубликовано: 3 февраля 2022 г.
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