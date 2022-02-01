Суд отберет вашу ферму, если права на нее не зарегистрированы

Проезжая по сельской местности, нередко можно встретить заброшенные фермы. Сельскохозяйственные предприятия давно ликвидированы, и, глядя на ветхое состояние зданий, легко сделать вывод, что собственников у бывших ферм нет. Однако это не всегда так — просто часто покупатели зданий не спешат оформить права на них.

Такая беспечность может дорого обойтись владельцам объектов. Неравнодушные муниципалитеты ставят заброшенные здания на учет как бесхозяйные, чтобы в последующем через суд признать на них право собственности и вовлечь в гражданский оборот. Специалисты Управления Росреестра по Чувашии привели примеры. Недавно Арбитражный суд республики признал право муниципальной собственности за сельским поселением Батыревского района на девять объектов недвижимости, а фермеру отказал в признании права на них. Сельский предприниматель не смог представить документы, подтверждающие, что он приобрел строения в 2006 году с соблюдением закона.

Или такой пример. Житель республики Леонид Антонов (имя и фамилия изменены) обратился в суд с иском о признании права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные в Ядринском районе, в связи с тем, что он заключил с СХПК договор купли-продажи. За государственной регистрацией перехода права стороны сделки не обращались. Спорные объекты недвижимости с подачи муниципалитета были поставлены на государственный кадастровый учет как бесхозяйные. Суд отказал в удовлетворении исковых требований Антонова, потому что продавец (СХПК) и покупатель при совершении сделок с недвижимостью действовали недобросовестно — в обход действующего законодательства по порядку оформления прав на объекты недвижимости.

Использование объектов недвижимого имущества, права на которые длительное время не регистрируются в установленном порядке, может рассматриваться как уклонение от уплаты налоговых платежей и неисполнение обязанности собственников по содержанию имущества в надлежащем состоянии. Суды рассматривают нежелание оформлять сделки как злоупотребление правом и в случае недобросовестного поведения участников гражданских правоотношений отказывают в защите права. Такова позиция судов всех инстанций.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА,

заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашской Республике: «Уже несколько лет наше управление привлекается к участию по таким категориям судебных дел. В связи с этим хотелось бы предупредить нерасторопных собственников недвижимости, чтобы они доводили оформление сделок по купле-продаже до логического завершения. Уклонение от регистрации права на объекты, как видим из приведенных примеров, может обернуться утратой имущества. Чтобы не оказаться в такой ситуации, необходимо своевременно и по закону оформлять свои права на недвижимое имущество».