Вероника Чумикова начала год на мажорной ноте

Представительница Чувашии Вероника Чумикова показала отличный результат на международном турнире по вольной борьбе «Гран-при Ивана Ярыгина», завершившемся на днях в Красноярске.

Всего в престижных соревнованиях участвовали более 340 сильнейших борцов из 11 стран мира, сообщили в Минспорте Чувашии. В условиях серьезной конкуренции с именитыми спортсменками подопечная Ольги Смирновой завоевала бронзовую награду в весовой категории до 57 кг. Также на третью ступень пьедестала почета поднялась Болортуя Хурелху из Монголии. Золотую и серебряную медали завоевали Хелен Марулис и россиянка Ольга Хорошавцева соответственно.