Вероника Чумикова начала год на мажорной ноте

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представительница Чувашии Вероника Чумикова показала отличный результат на международном турнире по вольной борьбе «Гран-при Ивана Ярыгина», завершившемся на днях в Красноярске.
Всего в престижных соревнованиях участвовали более 340 сильнейших борцов из 11 стран мира, сообщили в Минспорте Чувашии. В условиях серьезной конкуренции с именитыми спортсменками подопечная Ольги Смирновой завоевала бронзовую награду в весовой категории до 57 кг. Также на третью ступень пьедестала почета поднялась Болортуя Хурелху из Монголии. Золотую и серебряную медали завоевали Хелен Марулис и россиянка Ольга Хорошавцева соответственно.

Опубликовано: 2 февраля 2022 г.


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