6 февраля. Республика в событиях и лицах

1907 – уроженец г. Ядрина, совладелец Торгового дома «Братья Таланцевы», общественно-политический деятель Зиновий Михайлович Таланцев избран депутатом Государственной думы Российской империи II созыва. Занимался благотворительной деятельностью, являлся председателем педагогического совета Ядринской женской гимназии, Нижегородского народного университета.

1920 – в с. Батырево Батыревского района родился Александр Порфирьевич Табаков, полный кавалер ордена Славы. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. Почетный гражданин Батыревского района.

1920 – в г. Ядрин родилась Анна Артемьевна Авдеева, музейный работник, заслуженный работник культуры РСФСР. В 1950-1975 годах работала в Чувашском краеведческом музее (ныне Чувашский национальный музей): зав. отделом природы, фонда истории советского периода, директор. По ее инициативе и активной поддержке открыты 4 филиала музея.

1935 – Совнарком Чувашской АССР принял постановление об организации в Чувашской АССР Управления уполномоченного государственной автомобильной инспекции (ныне УГИБДД по Чувашской Республике).