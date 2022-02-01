3 февраля. Республика в событиях и лицах

1918 – в д. Верхние Кожары Красноармейского района родился Всеволод Архипович Архипов, генерал-майор милиции. С 1942 года работал в органах внутренних дел республики. В 1957-1965 годах возглавлял Министерство внутренних дел Чувашской АССР. Его имя присвоено Чебоксарской кадетской школе.

1931 – вышел в свет литературный альманах «Трактор» Ассоциации пролетарских писателей Чувашии. С 1944 года печатается под названием «Тăван Атăл» (Родная Волга). Публикации, размещенные на страницах журнала, вошли в золотой фонд чувашской литературы и публицистики.

1945 – уроженец чувашского села Большое Микушкино Исаклинского района Самарской области, командир отделения отдельного понтонно-мостового батальона Василий Степанович Чекмасов на реке Одер уничтожил плавучий фугас и ценой своей жизни спас понтонный мост. 10 апреля 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

1965 – на сцене Русского драматического театра состоялась премьера спектакля «Совесть». В главной роли – актер театра Петр Вельяминов. Через два года он уедет из Чебоксар, а вскоре зрители узнают его в фильме «Тени исчезают в полдень». Народный артист Чувашской Республики, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

2004 – правлением Союза журналистов Чувашии и Ядринской районной администрацией учреждена республиканская журналистская премия имени Леонида Ильина.