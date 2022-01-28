Ванифатий Шайкин: «Поставленные задачи помогут привлечь в Чувашию еще больше туристов»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

— Мы тщательно готовились к Посланию Главы Чувашии, вносили свои предложения, была проделана большая подготовительная работа, изучалось общественное мнение, что именно сейчас волнует наш народ. Все это отражено в Послании, а самое главное озвучены пути решения тех или иных вопросов.
Как транспортник, я, конечно, выделил для себя вопрос по улучшению транспортного обеспечения, прежде всего в Чебоксарах и Новочебоксарске. Потому что в последние два года эта тема, мягко говоря, «буксует» и требует внесения корректив. Порадовал вопрос, касающийся улучшения воздушного сообщения. Реконструкция аэропорта позволит принимать больше гостей и обеспечивать активное сообщение между регионами. Внимание уделено и развитию водного транспорта. Причем если раньше рассматривалось лишь межмуниципальное сообщение речного транспорта, сегодня мы говорим о развитии этого сегмента на межрегиональном уровне. Для чего республика и закупила три «Валдая». А это прямая взаимосвязь и с развитием туризма. Не может не радовать, что в прошлом году в Чебоксарах останавливались 428 теплоходов, нынче порт планирует принять не меньше гостей. Уверен, поставленные задачи помогут привлечь в республику еще больше туристов».

Ванифатий Шайкин, председатель Общественной палаты Чувашии

Опубликовано: 28 января 2022 г.


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