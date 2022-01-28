Сергей Беккер: «Послание опирается на культурно-исторические ценности нашей республики»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

— Глава республики затронул важные сферы нашей жизни – экономику, культуру, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, экологию. Я, как глава муниципалитета, выделил бы то, что спроецировано на моем муниципалитете. Это перспективы строительства средней школы в селе Чурачики, перспективы развития центра патриотического воспитания «Авангард». Если смотреть на Послание масштабно, то очень важно, что в нем красной линией проходит тема поддержки различных слоев населения. Сегодня не раз обозначалась поддержка тружеников тыла, поддержка медицинских работников. При этом Послание опиралось на культурно-исторические ценности нашей республики. Это важно, потому что эти посылы являются фундаментом для социально-экономического развития региона. Но самое главное – Послание спроецировано на улучшение качества жизни и комфортной среды населения Чувашской Республики.

Сергей Беккер, глава администрации Цивильского района

Опубликовано: 28 января 2022 г.


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