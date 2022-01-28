Анастасия Трутнева: «Послание Главы лично я воспринимаю как призыв к действию»

Управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк рассказала, какие ключевые цели развития региона, а также конкретные инструменты для их реализации она увидела.

Так, по мнению Анастасии Трутневой большой фокус внимания в Послание был уделен поддержке молодежи и молодежного предпринимательства. Она перечислила замедление трудовой миграции, ресурсное обеспечение поддержки некоммерческих инициатив и развитие туризма. «Все это невероятно важные направления для долгосрочного развития и процветания Чувашской Республики», — отменила она.

Также руководитель Чувашского отделения напомнила, что в этом году по договоренности с Правительством Чувашской Республики Сбер предлагает студентам республики активно включиться в разработку стартапов и проектов по теме развития туризма в рамках федерального акселератора SberStudent. Все они вне зависимости от итогов общей программы будут рассмотрены специальной комиссией по развитию туризма в Чувашии. А авторов лучших идей по этому направлению мы обязательно поощрим дополнительно.

Кроме того, благодаря поддержке Главы Чувашской Республики, Сбербанк активно внедряется в реализацию проектов по развитию туристического потенциала.

В прошлом году Глава Чувашии Олег Николаев и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма в республике на Чебоксарском экономическом форуме «Чувашия. Трансформация».

«Благодаря фокусам, обозначенным в Послании, общая цель, которую ставит Олег Алексеевич перед руководителями региона — значительно повысить качество жизни в Чувашской Республике – абсолютно выполнима уже в перспективе ближайших лет!», — выразила уверенность Анастасия Трутнева.