Светлана Каликова: «Каждый год на селе будут строить пять клубов, и еще десять — ремонтировать»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Один из основных посылов, который прозвучал для нас  в Послании – это работа с молодежью. Глава республики отдельно сделал акцент на проекте «Пушкинская карта», инициированном Президентом страны. Молодежь  Чувашии очень активно подключилась к этому проекту —  за четыре месяца 2021 года по «Пушкинской карте» продано более ста тысяч билетов. По  эффективности реализации проекта   Чувашия  сейчас занимает   седьмое  место среди регионов России, и третье – среди регионов ПФО. Заметьте, перед нами только Башкортостан и Татарстан,  крупные регионы, где  населения,   и  соответственно, молодежи гораздо  больше. К примеру, в Чувашии проживает порядка ста тысяч молодых людей, а в Татарстане — более трехсот тысяч. И понятно , что эти регионы  по количеству билетов, проданных по « Пушкинской карте»,  оказались впереди нас. Кроме того,  перед  Минкультуры и Минобразования республики поставлена задача по активному воплощению в жизнь проекта « Культурный дневник». Этот проект даст нам  дополнительные  ресурсы по приобщению еще более юных жителей республики к культурным проектам, подарит детям возможность  чаще  приходить в театр. И, конечно,  очень  серьезные задачи поставлены по созданию комфортных  условий жизни на селе. С 2022 года  в республике  начнётся реализация новой подпрограммы  по строительству и капитальному ремонту клубов:   ежегодно  в сельской местности не  менее пяти клубов будет строиться, и не менее десяти – капитально ремонтироваться. То есть будут создаваться  максимально   комфортные условия жизни и  досуга,  в  том числе для молодежи.

Светлана Каликова,  министр  культуры Чувашии

Опубликовано: 28 января 2022 г.


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