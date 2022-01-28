Светлана Каликова: «Каждый год на селе будут строить пять клубов, и еще десять — ремонтировать»

Один из основных посылов, который прозвучал для нас в Послании – это работа с молодежью. Глава республики отдельно сделал акцент на проекте «Пушкинская карта», инициированном Президентом страны. Молодежь Чувашии очень активно подключилась к этому проекту — за четыре месяца 2021 года по «Пушкинской карте» продано более ста тысяч билетов. По эффективности реализации проекта Чувашия сейчас занимает седьмое место среди регионов России, и третье – среди регионов ПФО. Заметьте, перед нами только Башкортостан и Татарстан, крупные регионы, где населения, и соответственно, молодежи гораздо больше. К примеру, в Чувашии проживает порядка ста тысяч молодых людей, а в Татарстане — более трехсот тысяч. И понятно , что эти регионы по количеству билетов, проданных по « Пушкинской карте», оказались впереди нас. Кроме того, перед Минкультуры и Минобразования республики поставлена задача по активному воплощению в жизнь проекта « Культурный дневник». Этот проект даст нам дополнительные ресурсы по приобщению еще более юных жителей республики к культурным проектам, подарит детям возможность чаще приходить в театр. И, конечно, очень серьезные задачи поставлены по созданию комфортных условий жизни на селе. С 2022 года в республике начнётся реализация новой подпрограммы по строительству и капитальному ремонту клубов: ежегодно в сельской местности не менее пяти клубов будет строиться, и не менее десяти – капитально ремонтироваться. То есть будут создаваться максимально комфортные условия жизни и досуга, в том числе для молодежи.

Светлана Каликова, министр культуры Чувашии