В Чебоксарах заработала мобильная снегоплавильная установка

Борьба со снежными завалами на дорогах в Чебоксарах вышла на новый уровень. В городе заработала первая мобильная снегоплавильная установка «VULCAN 60 М». Пока она работает в тестовом режиме. Но планируется, что совсем скоро утилизация снежных масс будет осуществляться практически круглосуточно.

Журналистам работу установки показали на территории чебоксарского Индустриального парка. Снег, зачерпнутый ковшом экскаватора, исчез в бункере устройства, где быстро растаял при температуре, доходящей до 15 градусов. После чего талая вода отправилась в очистной коллектор и далее в канализацию. Отфильтрованный мусор отвозят на свалку. Обслуживают аппарат три сотрудника: оператор, следящий за работой машины, рабочий и водитель погрузчика.

Установка, работающая на дизельном топливе, предназначена для использования на городских площадках, в скверах и парках — там, где есть возможность подключиться к канализации. Производительность такого устройства 60 кубометров снега в час, это три-четыре КамАЗа. Как уже сообщала «СЧ», обошлась новая техника городу в 2,55 млн рублей.

По словам директора «Дорэкса» Владимира Доброхотова, с ее помощью сегодня от больших завалов снега разгружают центральные дороги. «В первую очередь вывозим на утилизацию снег с тех улиц, где в зимнее время при выезде на дорогу плохая видимость. Планируем убрать снежные горы, чтобы не было аварийных ситуаций», — пояснил Доброхотов. Также он сообщил, что для борьбы со снегом был заключен контракт с новочебоксарским полигоном, и сейчас основная масса снега вывозится туда.

Кстати, в будущем власти планируют построить в столице Чувашии стационарную снегоплавильную станцию мощностью около 130 кубометров снега в час и локальные очистные сооружения. Проект уже разработан. За несколько дней снегоплавильная установка избавила город от 1,8 тысячи кубов снега. Для сравнения, за четыре дня с чебоксарских улиц на полигон ТКО в Новочебоксарск вывезли 6,7 тысячи кубометров снега.