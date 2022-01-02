В Чебоксарах может пройти Суперфинал чемпионата России по шахматам

Искусство черно-белой игры

На прошлой неделе республику посетили исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский и член наблюдательного совета, уроженец Чувашии Игорь Бурштейн. На встрече с Главой республики Олегом Николаевым они обсудили состояние и перспективы развития шахмат в республике, а также возможность провести в Чебоксарах в сентябре этого года Суперфинал чемпионата России по шахматам — самого престижного в стране шахматного турнира. Заявку на его проведение в Федерацию шахмат России республика подаст в ближайшее время, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

«Несомненно, если Суперфинал состоится в Чебоксарах, это будет очень мощным стимулом, чтобы в этот вид спорта пришло еще больше людей, а те, кто уже им занимается, смогут вдохновиться и работать еще активнее и серьезнее», — согласился Олег Николаев. Гости в свою очередь поблагодарили Главу региона за внимание к шахматному спорту и остались под впечатлением от места, где запланирован турнир, — Чувашского художественного музея. По их словам, задача программы — не только развитие шахмат, но и знакомство с художественными и культурными ценностями региона. Ведь за турниром следит множество поклонников этого вида спорта как в России, так и за рубежом.

Среди сложностей в этом виде спорта гости назвали нехватку грамотных и компетентных педагогов. И отметили хороший опыт Чувашии в решении этого вопроса. Игорь Бурштейн выразил особую гордость тем, что Суперфинал планируется провести в его родной республике, и напомнил, что в прошлом году в Чувашии успешно прошел один из этапов Высшей лиги чемпионата России по шахматам.

Цифра 67 школ республики участвуют во всероссийском проекте «Шахматы в школах», реализуемом с 2017 года

«Не было ни одного замечания со стороны спортсменов, тренеров и судейского корпуса. Поэтому все очень хотят вернуться сюда вновь. В этом году Суперфинал будет юбилейным — 75-й раз он проводится в нашей стране, и мы постараемся со своей стороны собрать на него всех звезд отечественных шахмат», — сказал Игорь Бурштейн.

Задачу провести соревнования в республике на самом высоком уровне взяло на себя Минспорта Чувашии. Кстати, впервые о Чувашии как о месте проведения Суперфинала чемпионата России по шахматам заговорили еще год назад, на встрече Главы Чувашии с многократным чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером, депутатом Госдумы РФ Анатолием Карповым. Эти соревнования организует Российская шахматная федерация при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Турниры организуют в стенах ведущих музеев России и мира (их, например, устраивали в Музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии и Третьяковской галерее).

Кстати

Как сообщают в республиканском Минспорта, во время визита в Чувашию представители Федерации шахмат России дали старт новому сезону шахматного фестиваля «Библиоchess-2022». Турнир прошел в Национальной библиотеке Чувашии, где уже не один год успешно работает детский шахматный клуб. Также они посетили столичную спортивную школу «Спартак», одну из главных кузниц подготовки юных шахматистов республики, и шахматную гостиную дома научной коллаборации имени С.А. Абрукова в ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Марк Глуховский и Игорь Бурштейн пообщались с юными шахматистами и сыграли с ними в быструю шахматную партию. Интересно, что Игорь Бурштейн сразился в этой партии с сыном своего товарища по Чебоксарскому дворцу пионеров Сергея Абрукова, в честь которого названа научная коллаборация ЧГУ.