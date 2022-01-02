Минтранс выявил несоблюдение интервалов на маршрутах «Чебоксары — Новочебоксарск»

Минтранс возобновил проверки общественного транспорта по маршрутам «Чебоксары — Новочебоксарск»

А подвигли к этому многочисленные обращения жителей Новочебоксарска, вынужденных по утрам долгое время ждать на остановках маршрутные автобусы, чтобы добраться до места работы и учебы в Чебоксарах. Проверки показали, что водители большинства транспортных средств не соблюдают интервал движения в утренние часы «пик».

Это и есть основная причина проблем пассажиров. На остановках в Новочебоксарске в утреннее время наблюдается большое скопление людей. Многие, так и не дождавшись своих автобусов или не вместившись в уже переполненные, пользуются услугами нелегальных перевозчиков, то есть ловят попутные частные легковушки или такси.

Минтранс отмечает лишь два маршрута (220 и 234), на которых не замечено грубых нарушений графика движения. А для всех остальных эти графики как будто и не существуют, по крайней мере, это стало очевидным в день проверки 14 января. Сотрудники отдела контрольно-надзорной деятельности и безопасности дорожного движения Минтранса и сектора контрольно-надзорной деятельности КУ ЧР «ЦОБДД» установили, что, к примеру, на маршруте 101 интервал движения составляет от 6 до 35 минут, хотя установленный интервал — всего 7 минут, 262-го — от 5 до 21 минуты при установленном — 5 минут. Маршрут 270 можно ждать до 23 минут при установленном интервале движения в 10 минут.

В ходе проверки также выяснилось, что на каждом рейсе транспорта используется меньше, чем установлено Реестром. На том же 101-м используется в среднем 11 единиц транспорта, а в соответствии с Реестром должно быть 25. На 270-м в ходу 21 единица при установленных 30 единицах. Понятно, что при недоборе транспорта вряд ли пассажиры дождутся скорого соблюдения интервалов движения. Между тем Минтранс обещает, что мониторинг работы общественного транспорта будет проводиться регулярно в утренние и вечерние часы «пик». И что ведомство будет принимать соответствующие меры в отношении нарушающих установленный интервал перевозчиков.