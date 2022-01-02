Фонд развития промышленности в 2021 году поддержал 5 инвестиционных проектов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Направлено на это 84,5 млн рублей.
Финансирование получили предприятия самого разного профиля. Среди них — импортозамещающее производство по выпуску трикотажных кроссовок на противоскользящей подошве, трикотажных перчаток с напылением. Существенный толчок фонд дал модернизации и расширению производства дверей, техническому перевооружению выпуска технологической оснастки. В рамках реализации профинансированных проектов планируется создать свыше 120 рабочих мест.
Фонд развития промышленности Минпромэнерго Чувашии создан в 2017 году. За прошедшее время направил на поддержку предприятий региона более полумиллиарда рублей в виде льготных займов, сообщает пресс-служба министерства.

Опубликовано: 19 января 2022 г.


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