Республика в событиях и лицах

18 ЯНВАРЯ

1864 — в с. Малые Кармалы Буинского уезда (ныне Ибресинского района) родился Макар Евсевьевич Евсевьев, ученый-просветитель, создатель мордовской письменности, историк, лингвист, фольклорист, этнограф. Его имя присвоено Мордовскому государственному педагогическому институту, в родном селе поставлен памятник.

1927 — в д. Вурумсют Цивильского района родился Григорий Алексеевич Алексеев, историк медицины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики.

1942 — в чувашской деревне Новое Ильмово Черемшанского района Республики Татарстан родился Дмитрий Никонорович Михлеев, кинорежиссер, писатель. В 1996-2001 годах — режиссер на киностудии «Беларусьфильм». Выпускник ВГИКа создал более 30 художественных и документальных фильмов. Автор книг «Поле перейденное», «Ось земли», изданных в г. Чебоксары. Активно участвовал в деятельности Чувашского общественно-культурного общества Белоруссии.

1945 — за мужество и героизм, проявленные в бою при прорыве обороны противника на территории Польши, механик-водитель танка Николай Алексеевич Плеханов удостоен звания Героя Советского Союза. После войны около тридцати лет работал на Чебоксарском заводе имени В.И. Чапаева.

1948 — в д. Бреняши Шумерлинского района родился Валерий Николаевич Ярды, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, чемпион XX летних Олимпийских игр по командной шоссейной велогонке на 100 км в составе команды Советского Союза. Почетный гражданин Шумерлинского района.

19 ЯНВАРЯ

1919 — в д. Бахмутово Порецкого района родился Иван Васильевич Яшин, политрук роты противотанковых ружей. Отличился в боях при форсировании реки Днепр. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. В Чебоксарах установлена мемориальная доска с его именем.

1929 — в д. Досаево Красноармейского района родился Николай Петрович Петров, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики. Автор более 180 научных работ по вопросам современного чувашского языка и его истории, является одним из составителей и редактором «Чувашско-русского словаря», «Русско-чувашского словаря».

1937 — в с. Торханы Красночетайского района родился Александр Степанович Яковлев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Марий Эл. Ведущий специалист в области изучения и разработки научных мероприятий по восстановлению дубрав. Автор книг «Корабельные дубравы Чувашии: история и современное состояние», «Дубравы Среднего Поволжья», «Лесосеменное дело» и др.

1947 — в д. Старые Шальтямы Канашского района родился Валентин Сергеевич Шурчанов, партийный и государственный деятель. Первый секретарь Чувашского рескома КПСС и Чувашского республиканского отделения КПРФ, председатель Госсовета Чувашии, главный редактор газеты «Правда», секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ.

20 ЯНВАРЯ

1919 — в с. Полибино Алатырского уезда (ныне Порецкого района) родился Павел Григорьевич Панов, заместитель командира эскадрильи. Во время Великой Отечественной войны совершил 125 боевых вылетов. 18 августа 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.

1919 — в д. Малое Буяново родился Михаил Романович Федотов, языковед, тюрколог, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики. Автор многочисленных научно-исследовательских работ по тюркским языкам: «Введение в тюркологию», «Древнетюркские языки», «Сравнительная грамматика тюркских языков», «Чувашский язык в семье алтайских языков» и др.

1923 — в с. Атрать Алатырского района родился Сергей Андреевич Апраксин, участник Парада Победы 1945 года. Старший летчик-штурмовик отличился в боях при прорыве восточно-прусской обороны, овладении Кенигсбергом, Земландским полуостровом и портом Пиллау. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года.

1942 — в д. Мартынкино Аликовского района родился Виталий Иванович Сергеев, языковед, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Чувашской Республики, почетный работник высшего профессионального образования РФ. Основные научные интересы связаны с морфологией, лексикологией, этимологией чувашского языка.

1984 — в с. Красноармейское сдана в эксплуатацию газокомпрессорная станция «Заволжская», обслуживающая трансконтинентальную магистраль Уренгой — Помары — Ужгород. Протяженность чувашского участка — 127 км.

21 ЯНВАРЯ

1878 — в с. Старая Тюрлема Козловского района родился Григорий Тимофеевич Тимофеев, чувашский писатель-этнограф, фольклорист и педагог. Автор сборника этнографических очерков и фольклорных материалов «Тахаръял» (Девять деревень).

1906 — в г. Казани вышел первый номер первой чувашской газеты «Хыпар», основанной ученым-педагогом и общественным деятелем Н.В. Никольским. На страницах газеты особое внимание уделялось вопросам развития национальной культуры и общественной мысли в крае, приобщению чувашского народа к политической жизни страны. Выходила под названиями «Канаш», «Чаваш коммуни», «Коммунизм ялаве». Первоначальное название газете возвращено в августе 1991 года. Награждена орденом «Знак Почета».

1939 — открылось пассажирское сообщение по железной дороге Канаш — Чебоксары.

1944 — Указом Президиума Верховного совета СССР завод № 654 Наркомэлектропрома (ныне АО «Чебоксарский электроаппаратный завод») награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1994 — в Чебоксарах состоялась торжественная церемония вступления в должность первого Президента Чувашской Республики Николая Васильевича Федорова.

22 января

1902 — в д. Синерь Аликовского района родился Петр Терентьевич Золотов, журналист, организатор книгоиздательского дела, заслуженный работник культуры Чувашской АССР. В 1937-1962 годах работал в Чувашском книжном издательстве редактором, главным редактором, директором. Перевел на чувашский язык учебники, художественную литературу. Внес большой вклад в увековечение памяти И.Я. Яковлева.

1907 — в д. Сихтерма (нынче Хузангаево) Алькеевского района Республики Татарстан родился Петр Петрович Хузангай, народный поэт Чувашской АССР, лауреат Государственной премии имени К. Иванова, премии комсомола Чувашии имени М. Сеспеля. Имя П. Хузангая присвоено Дворцу культуры текстильщиков, улице в г. Чебоксары. В сквере перед Чувашским институтом культуры и искусств установлен бюст-памятник.

1911 — в г. Алатыре родился Виктор Иванович Куделькин, народный художник и заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заслуженный художник Российской Федерации.

22 ЯНВАРЯ

1960 — введен в эксплуатацию Чебоксарский завод электроизмерительных приборов.

1980 — Народный художник Чувашской АССР Никита Кузьмич Сверчков передал Художественной галерее республики 566 своих работ. В Чебоксарах его именем названа улица.

23 ЯНВАРЯ

1908 — в Чебоксарах на базе женской прогимназии, основанной в 1904 году, открыта женская гимназия. В 1918 году преобразована в советскую школу 2-й ступени.

1927 — в с. Кольцовка Вурнарского района родилась Татьяна Федоровна Елдырева, звеньевая полеводческой бригады колхоза имени Ленина. За получение высоких урожаев в 1948 году удостоена звания Героя Социалистического Труда.

1933 — Чувашскому государственному драматическому театру присвоено звание академического.

1941 — в д. Кошки Красноармейского района родился Илья Романович Степанов, композитор, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Им написано более 300 песен на стихи чувашских поэтов.

1945 — при прорыве обороны противника на реке Одер отличился выпускник Шумерлинской средней школы № 1, командир мотострелкового батальона Виталий Иванович Уруков. В бою был смертельно ранен. 31 мая 1945 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в городах Чебоксары и Шумерля, селе Шемурша.

1962 — в д. Чичканы Комсомольского района родился Ркаил Рафаилович Зайдуллин (Зайдулла), писатель, народный поэт Республики Татарстан, лауреат республиканской премии имени М. Джалиля, Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая.

24 января

1884 — в с. Трехбалтаево Шемуршинского района родился Тимофей Матвеевич Матвеев, исследователь чувашского языка, диалектолог, научный редактор ряда выпусков «Словаря чувашского языка» Н.И. Ашмарина, автор «Грамматики чувашского языка», «Русско-чувашского словаря», соавтор школьных учебников чувашского языка.

1948 — постановлением Совета Министров ЧАССР образована республиканская клиническая больница. Сформировалась на базе Чебоксарской городской больницы и поликлиники.

1968 — газета «Советская Чувашия» в связи с 50-летием выхода первого номера награждена орденом «Знак Почета».

1976 — в составе Чувашской государственной филармонии создан фольклорный ансамбль эстрадного направления «Сявал». В репертуаре — традиционный музыкальный фольклор народов России в современной эстрадной аранжировке.

Александр Вражкин