В Алатырском районе сотрудник полиции признан виновным в даче взятки

Выслушал приговор бывший сотрудник полиции межмуниципального отдела МВД России «Алатырский». Установлено, что в конце декабря 2020 года полицейский, не имея оснований для освобождения от службы, через своего знакомого обратился к врачу Алатырской районной больницы с просьбой выдать ему справку об освобождении от служебных обязанностей на две недели. И в знак благодарности перевел на ее банковский счет 2 тысячи рублей (мелкая взятка).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным подразделением собственной безопасности МВД по Чувашии. Приговором суда (еще не вступил в силу) бывшему полицейскому назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. В СУ СКР по Чувашии отметили, что в отношении врача, незаконно выдавшего справку полицейскому, возбуждено уголовное дело по факту получения мелкой взятки. В настоящее время оно находится в производстве следователя.