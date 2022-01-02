На стройке ЖК «Акварель» погиб монтажник

В Чебоксарах на строительстве многоквартирного жилого дома в ЖК «Акварель» произошло ЧП.

На прошлой неделе во время проведения работ по спуску через лифтовую шахту бетонного лестничного марша он упал и придавил находившегося внизу 26-летнего монтажника. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. По данному факту СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и конкретные лица, ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности на объекте строительства. Их действиям либо бездействию будет дана надлежащая правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.