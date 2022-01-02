Осужден бывший депутат и директор строительного техникума Петр Мишин

Недавно выслушал приговор бывший депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов и директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства Петр Мишин.

Он признан виновным в служебных подлогах, получении взяток в крупном и особо крупном размерах, присвоении и растрате бюджетных средств, отмывании денег, полученных преступным путем с 2013 по 2019 год.

Так, после выделения техникуму бюджетных средств на проведение ремонтно-строительных работ, бывший чиновник привлек к их выполнению подрядчиков из числа доверенных лиц. Он обеспечил заключение с ними договоров на выполнение подрядных работ и создал максимально благоприятные условия по их исполнению, в том числе сократив объем фактически выполненных работ, но оплатив их в полном объеме.

За свои действия Петр Мишин получил от подрядчиков взятки в крупном и особо крупном размерах в виде наличных денег, другого имущества и услуг имущественного характера на общую сумму свыше 14,5 млн рублей. Кроме того, он вносил заведомо ложные сведения в официальные документы — акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости и затратах. Добытое преступным путем имущество на сумму свыше 4,5 млн рублей директор легализовал, совершив сделку по приобретению жилого помещения.

Кроме того, в 2018-2019 годах за счет средств техникума Петр Мишин приобретал туристические путевки в Германию, а также в санаторий на территории Чувашии на общую сумму более 640 тысяч рублей, где отдыхал со своей супругой. Также следствием установлен факт незаконной оплаты услуг мобильной связи супруги обвиняемого в 2017-2019 годах на общую сумму более 60 тысяч рублей — тоже за счет техникума.

Материалы уголовного дела составили 57 томов, сообщили в СУ СКР по Чувашии. В ходе расследования допрошены более 100 человек, проведено более 20 обысков. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого (жилые и нежилые помещения, земельный участок и другое) на общую сумму более 35 млн рублей.

Факты противоправной деятельности злоумышленника выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками регионального УФСБ, прокуратурой республики и МВД по Чувашии.

Суд приговорил Петра Мишина к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей и на три года лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, в счет конфискации денег, добытых преступным путем, в доход государства взыскано более 13,4 млн рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.