В столицу республики доставили мобильную снегоплавильную установку

Эта техническая новинка, поступившая на базу обслуживающего городские автотрассы предприятия «Дорэкс», поможет дорожникам справляться с сугробами на дорогах.

Снегоплавильную машину осмотрел глава горадминистрации Денис Спирин. Принцип ее работы прост: снег загружается в бункер, растапливается, талая вода сливается в ливневую канализацию, а всевозможный мусор отфильтровывается и отправляется на свалку. Технология соответствует всем нормативным требованиям. Производительность — 60 кубометров снега в час. А мобильной такая установка называется потому, что при необходимости ее можно доставить в любой район города.

Стоимость установки — 2,55 млн рублей. После поставки оборудования монтажные работы займут до трех дней, после чего ее можно запускать в работу.

При этом Денис Спирин отметил, что в планах мэрии строительство нового для города и республики объекта — стационарной снегоплавильной станции, он включен в муниципальную программу «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

«К настоящему времени проектирование завершено. В ближайшие месяцы документы будут направлены на проведение госэкспертизы. Снегоплавильную станцию планируем разместить на проспекте Тракторостроителей», — рассказал глава горадминистрации.

Начало года выдалось снежным. Только за текущую неделю через системы «Инцидент-менеджмент» и «Платформа обратной связи» поступило порядка 80 сообщений от жителей с просьбами усилить работу по очистке снега во дворах и на дорогах. В этой связи Денис Спирин поручил оперативно реагировать на жалобы по уборке снега в соцсетях. А также напомнил, что каждый горожанин может проследить за работой «Дорэкса» и управляющих компаний с помощью интерактивной карты.

Константин Романов