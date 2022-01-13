Олег Николаев встретился с новым руководителем компании «Хевел»

Зоя Санджиева ранее занимала пост министра экономики Калмыкии, а также исполняла обязанности вице-губернатора Мурманской области. Обсуждались перспективы развития предприятия, а также планы Чувашии по созданию в регионе «зеленой» генерации, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Олег Николаев подчеркнул, что группа компаний «Хевел» является важным партнером с точки зрения социально-экономического развития Чувашской Республики. «Есть большие перспективы для дальнейшего взаимодействия, и здесь видится не только совершенствование действующей площадки предприятия, но и его расширение», — считает Глава Чувашии.

По его словам, дополнительные возможности для развития даст создание особой экономической зоны на территории города Новочебоксарск, которое в настоящее время находится в стадии завершения. «Правительство Чувашской Республики два года реализует принцип совместного планирования деятельности с крупнейшими предприятиями — это дает хороший эффект. Мы вместе изучаем стратегию развития и определяем зону ответственности и взаимного сотрудничества. Инфраструктурные и социально-культурные проекты синхронизируем с инвестиционными программами крупнейших предприятий. Мы готовы использовать все возможности, чтобы бизнес развивался и приносил пользу бюджету», — сообщил Олег Николаев.