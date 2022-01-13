Глава Чувашии выступил на Гайдаровском форуме

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Когда приходит управленческая зрелость?

Олег Николаев принял участие в Гайдаровском форуме-2022. Вчера он выступил в рамках дискуссии по теме «Современный руководитель: от компетентности к управленческой зрелости».
В чем заключается управленческая зрелость и чем она отличается от профессионализма или компетентности? Существуют ли оптимальные карьерные траектории, способствующие развитию профессиональных качеств руководителя, и как можно развить управленческую зрелость в рамках образовательных программ? На эти и другие сопутствующие вопросы стремились ответить участники обсуждения.
Вместе с Главой Чувашии в нем участвовали глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин и научный руководитель факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Юрий Синягин. А модератором дискуссии был декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Шебураков, который в прошлом году вошел в состав Совета экспертов в области оценки управленческих компетенций при Главе Чувашской Республики.
Представляя участников, модератор отметил их большой управленческий опыт — за плечами не только сфера госуправления, но и менеджмент в бизнесе, солидная жизненная практика. В оценке эффективности руководителя существуют два подхода — с точки зрения компетентности и управленческой зрелости. По мнению Юрия Синягина, в первом есть ограничения, он хорош в стабильных условиях. Но стоит появиться неопределенности, возможности такого подхода сужаются. А при оценке руководителей высокого уровня его вообще недостаточно. Человек, знающий, как делать, всегда найдет работу, а тот, кто знает, зачем и ради чего эта работа, всегда станет его начальником — на такой афоризм сослался эксперт. То есть важнее в этом плане управленческая зрелость.
Олег Николаев сконцентрировал внимание на том, как она отражается на тех, с кем руководитель работает. Главная задача управленца — принятие решений. А качество их будет зависеть в первую очередь от зрелости руководителя, от того, каким багажом информации он обладает, от умения взвесить баланс рисков. В целом же понятие управленческой зрелости включает в себя и другие индикаторы, в том числе личностную зрелость и опыт в различных сопутствующих компетенциях.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:

«Лично я считаю, что мне повезло с местом и временем рождения. Когда надо было упорно трудиться, начиная с земли, чтобы достичь поставленной цели. Дальнейшая жизнь, новые вызовы в стране, пришедшиеся на пору моего взросления, заставляла искать себя в этих условиях. Доказывать самому себе, прежде всего, что только большая работа ведет к результату. Что касается вопроса о зрелости… Конечно, хочется считать себя таковым, но для каждого руководителя важно быть неудовлетворенным собой, самокритичным и находиться в поиске. Только это позволяет объективно оценивать сделанное».

Как приходит управленческая зрелость, поддается ли она развитию? Можно ли быть молодым, но уже зрелым руководителем? Развивать зрелость можно, если в человеке заложен природный дар лидера, считает Олег Николаев. При этом уровень управленческой зрелости зависит все же от уровня руководства. Нельзя применять одинаковые требования к начальнику отдела и губернатору. Олег Николаев отдал должное главным двигателям советской экономики — кадровому резерву и научной организации труда.
А модератор «спровоцировал» гостей на оценку собственной зрелости как руководителей.

Справка «СЧ»

Гайдаровский форум — международная научно-практическая конференция в области экономики, ежегодно объединяющая тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.
В нем принимают участие ведущие мировые ученые и политики, эксперты, представители финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Нынешний форум «Россия и мир: приоритеты» проходит на площадке Президентской академии. В центре программы — приоритетные инициативы Правительства России по социально-экономическому развитию страны. Эксперты обсуждают переосмысление национальной системы здравоохранения, среднесрочные приоритеты стратегии социального развития России, макроэкономическую политику страны после пандемии и другие проблемы.

Опубликовано: 13 января 2022 г.


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