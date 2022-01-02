Сити-менеджер Алатыря покинул пост

Сергей Лукишин раньше отведенного срока оставил должность главы администрации Алатыря. Его добровольная отставка утверждена на внеочередном заседании городского Собрания депутатов 11 января. Исполнение обязанностей мэра возложено на первого заместителя главы администрации по экономике и финансам — начальника отдела экономики Наталью Марунину.

Эта отставка не из разряда неожиданных. На прошедшем в начале минувшего декабря совещании с участием Главы республики Олега Николаева и руководителей ключевых региональных министерств состоялся глубокий разбор сложившейся в городе социально-экономической ситуации. Как отмечалось, она такова, что впору вводить внешнее управление. Бюджет не сбалансирован, не редкость серьезные нарушения финансовой дисциплины. Выделяемые из республиканской казны огромные средства используются крайне неэффективно. По оценке Главы республики, система управления города не отлажена. Олег Николаев тогда озвучил желание главы администрации сменить место работы, «но сделать это надо аккуратно, плавно, чтобы обеспечить комфортное существование жителей Алатыря».

Сергей Лукишин проработал сити-менеджером с 20 августа 2020 года. До этого восемь лет возглавлял коммерческое предприятие.