Конкурс на два маршрута по направлению «Чебоксары — Новочебоксарск» не состоялся

Похоже, жителям Чебоксар и Новочебоксарска, пользующимся маршрутами № 234 и 270, так и придется пока ездить на маленьких автобусах. Конкурс на осуществление пассажирских перевозок между двумя городами транспортом среднего и большого класса признан несостоявшимся, сообщили в Минтрансе Чувашии. Победители конкурса не выполнили его условий. Первый претендент на 270-й маршрут за два месяца так и не представил автобусы на осмотр. Тогда предложение перенаправили второму кандидату, но и тот не готов показать машины в срок из-за проблем с поставками. Осмотр автобусов, заявленных на 234-й маршрут, показал, что они не соответствуют требованиям. Так что придется ждать, когда объявят повторный конкурс. «Пересадить» пассажиров на более вместимый транспорт Минтранс планирует к июню.
Опубликовано: 12 января 2022 г.
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