12 января – День работника прокуратуры

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 300-летием со дня образования органов прокуратуры России!

Являясь одним из старейших институтов правоохранительной системы, органы прокуратуры три столетия твердо стоят на страже законности и правопорядка, надежно защищая и отстаивая интересы государства, общества и граждан.

Мы отдаем дань уважения высочайшему профессионализму ветеранов, ставших моральным ориентиром и примером для молодых сотрудников, и чествуем тех, кто в наши дни достойно продолжает замечательные традиции ведомства.

Ваш эффективный труд, порядочность и принципиальность служат гарантией сохранения стабильности в Чувашской Республике, соблюдения законности в самых разных сферах, создания условий опережающего развития региона, повышения уровня и качества жизни людей.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в благородном служении!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 12 января 2022 г.


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