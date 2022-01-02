ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«В этом году газете «Советская Чувашия» исполнится 105 лет. Не каждый регион имеет честь гордиться изданием с такой богатой и насыщенной историей, а главное — радующим читателей и сегодня своими яркими, интересными и содержательными публикациями. «Советская Чувашия» — это один из тех качественных брендов нашей республики, которые зарождались еще до образования Чувашской автономии. Разные составы редакции на протяжении более чем векового развития республики всегда были в центре самых важных событий, поддерживали Чувашию в трудные дни и радовались победам ее сыновей и дочерей. Приятно, что газета не прикрывается очевидными заслугами прошлых лет, а находится в поиске новых решений, успешно реализует региональные и федеральные проекты. Всегда приятно брать в руки свежий номер «Советской Чувашии», в которой, уверен, каждый читатель находит «свою» статью».