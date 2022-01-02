Планерка Главы: радости и огорчения минувших праздников

На главных направлениях — без раскачки

Открывая еженедельное правительственное совещание, Глава республики Олег Николаев поблагодарил его участников за хорошую организацию прошедших новогодних праздников. А далее нацелил на предстоящую работу.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не ослаблять внимание к соблюдению антиковидных мер безопасности.

Одно из главных направлений — преодоление ковидной ситуации. В штатном режиме заработали школы, детсады, другие учреждения, что требует пристального внимания к соблюдению мер безопасности.

«Прошу всех не забывать о них и усилить контроль. В минувшие дни некоторые объекты торговли пренебрегали должным исполнением требований к допуску на эти объекты. Следует возобновить необходимый контроль», — сказал Олег Николаев.

С 20 января 2022 года вступит в силу пункт указа о допуске в гипермаркеты площадью торгового зала более 1000 кв. м со смешанным ассортиментом только по предъявлению куар-кода. Минэкономразвития поручено провести соответствующую подготовительную работу.

Глава также напомнил, что скоро появится федеральный закон, который будет регулировать вакцинацию, но законодательная норма — не главное, важнее подтвержденная практика защиты здоровья. Олег Николаев сообщил, что в новогодние выходные он прошел ревакцинацию против COVID-19 без всяческих последствий.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не откладывая, следует приступить к формированию плана государственных и муниципальных закупок. Активизировать вовлечение органов местного самоуправления в реализацию строительных программ.

Переходя далее к ближайшим задачам, Глава республики обозначил как одну из главных формирование плана госзакупок. Он также анонсировал обсуждение в ближайшие дни реализации ряда важных программ, в частности, по модернизации общеобразовательных школ. Такое же системное обсуждение затронет и тему «встроенности» личных подсобных хозяйств на селе в АПК в целом. Речь в том числе о расширении для них мер господдержки.

Глава также остановился на строительной сфере в контексте централизации строительных работ на основе службы единого заказчика. В новом году на такой основе будут организованы и дорожно-строительные работы. Однако на этом фоне просматриваются попытки самоустранения со стороны муниципальных органов, констатировал Глава.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Это недопустимо. Централизация строительных процессов организована, чтобы собрать необходимые компетенции, наладить должный контроль с конечной целью добиться максимальной эффективности отрасли, качества работ. Контроль же остается не только за отраслевыми ведомствами, но и за руководством территорий, где идет строительство. Ведь для людей, на них проживающих, все это строится. И в этом плане служба единого заказчика является только инструментом реализации строительных задач».

ПОРУЧЕНИЕ.

Сделать надлежащие выводы из статистики чп, произошедших в новогодние каникулы, чтобы предотвратить их в дальнейшем.

Новогодние праздники — это не только радость, но в определенном смысле и зона риска. Много свободного времени, поводов для расслабления, что чревато подчас печальными последствиями.

По приведенным председателем ГКЧС Чувашии Олегом Яковлевым данным, в течение последних десяти суток в республике зарегистрированы 42 пожара (против 43 за аналогичный период 2021 года), в которых погибли 3 человека (в прошлом году — 11). Причины разные — неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности, нарушение правил устройства и технической эксплуатации печей и дымоходов.

Не обошлось без несчастных случаев при использовании фейерверков и петард. Травмы различной степени тяжести получили 10 человек, в том числе трое ребятишек. Все пострадавшие своевременно получили экстренную медицинскую помощь. В целом же, отметил глава ведомства, праздники прошли без чрезвычайных ситуаций. Но это не повод для самоуспокоенности — надо сделать выводы из тех ЧП, которые все же имели место, сказал Глава республики.

А вот доклад министра культуры, по делам национальностей и архивному делу Светланы Каликовой вселял оптимизм. В каникулярную десятидневку было чем занять себя на культурном фронте. За десять дней проведено 285 театрально-концертных мероприятий с посещением более 57 тыс. человек. В том числе по Пушкинской карте 11,6 тыс. А по итогам всего периода реализации данного проекта число посещений составило более 100,7 тыс. человек. В муниципальных учреждениях проведено порядка 900 мероприятий.

Министр физической культуры и спорта Василий Петров рассказал о том, как прошла Декада спорта и здоровья. В ходе акции во всех муниципалитетах были организованы соревнования по разным видам спорта, фестивали, массовые катания на коньках. Всего в декаде приняли участие более 100 тыс. человек. К их услугам были 76 катков, 118 лыжных трасс, 125 хоккейных коробок, 84 бассейна.