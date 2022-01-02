В Чувашии строительство зарядных станций для электромобилей начнется в 2023 году

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В правительстве страны определили перечень регионов и дорог федерального значения для пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
В 2022 году, сообщает «РГ», проекты по созданию зарядной инфраструктуры планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике Крым и в Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях и в Татарстане. Также выбрана трасса М-4 «Дон». Годом позже начнется строительство зарядных станций во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, в Чувашии, Москве и Санкт-Петербурге.

Опубликовано: 11 января 2022 г.


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