В Чувашии строительство зарядных станций для электромобилей начнется в 2023 году

В правительстве страны определили перечень регионов и дорог федерального значения для пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

В 2022 году, сообщает «РГ», проекты по созданию зарядной инфраструктуры планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике Крым и в Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях и в Татарстане. Также выбрана трасса М-4 «Дон». Годом позже начнется строительство зарядных станций во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, в Чувашии, Москве и Санкт-Петербурге.