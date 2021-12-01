30 декабря в Чебоксарах выйдет в рейс новогодний ретро-троллейбус

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Он будет курсировать по столице всего один день на самом протяженном маршруте № 1 до 18.30.
Новогоднее настроение горожанам подарит тот самый ретро-троллейбус марки ЗИУ-5, что был восстановлен специалистами Чебоксарского троллейбусного управления специально к 550-летнему юбилею Чебоксар.
Напомним, ЗИУ-5 был самым первым чебоксарским троллейбусом, который вышел в рейс в 1964 году.
После триумфального проезда по главным столичным дорогам в День города в 2019 году ретро-троллейбус не раз возил пассажиров в дни праздников и знаменательных событий. Так, традиционно самый первый «Первый» заступает на маршрут 9 Мая. Вот и накануне Нового года он уже не впервые возит чебоксарцев.
Как и в прошлом году, салон троллейбуса украсили гирляндами и мишурой, а пассажиров в нем встречают Дед Мороз и Снегурочка.
В администрации столицы республики сообщили, что отследить движение новогоднего транспорта можно на сайте buscheb.ru или в приложении «Умный транспорт» по обозначению «Р».

Опубликовано: 29 декабря 2021 г.


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