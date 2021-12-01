Виктория Максимова дружит с победами

Трехсотметровый забег в московском Манеже имени братьев Знаменских оказался золотым для спортсменки из Чувашии. Открытый турнир на призы олимпийской чемпионки Ирины Приваловой, посвященный открытию легкоатлетического зимнего сезона, состоялся на прошлой неделе в Москве, сообщают в Минспорта Чувашии. Воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 1 им. В. Егоровой (тренеры Сергей Смирнов и Константин Миронов), победила с результатом 38.12 секунды, опередив соперниц из Воронежской области и Москвы. Награду ей, как и другим победителям и призерам, вручила сама Ирина Привалова, исполняющая сейчас обязанности президента ВФЛА, сообщают на сайте федерации легкой атлетики страны. Кстати, это не первый успех Виктории в нынешнем году. В финале пятой Спартакиады молодежи России по легкой атлетике, прошедшей этим летом в Чебоксарах, она выиграла забег на 200 метров и стала второй на стометровке.