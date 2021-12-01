Делегация Чувашии примет участие в Российском инвестиционном форуме

Мероприятие пройдёт с 17 по 19 февраля в Сочи, на федеральной территории «Сириус». На форуме регионы страны по традиции представят свои лучшие инвестиционные практики для их масштабирования на федеральный уровень. «Делегация республики также отправится в Краснодарский край с деловой миссией, — сообщил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов. — Намерены представить лучшие практики республики, перенять опыт и наладить новые контакты. Прорабатываем возможность подписания стратегических соглашений».