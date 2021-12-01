27 декабря — День спасателя

Уважаемые сотрудники и ветераны службы спасения Чувашии!

Примите поздравления с Днем спасателя Российской Федерации!

Спасение человеческой жизни — ответственная, сложная и очень почетная работа.

С 1994 года доблестные и мужественные спасатели ГКЧС Чувашии по первому зову приходят на помощь людям, попавшим в беду, защищают от невзгод, которые приносят зимние холода, весеннее половодье, лесные пожары, техногенные аварии и катастрофы. За 27 лет спасатели ГКЧС Чувашии сохранили жизнь и здоровье тысячам наших земляков, действуя оперативно, профессионально, слаженно, проявляя высокий профессионализм, героизм и самоотверженность.

Понимая высокую значимость работы спасателей, Правительство Чувашии оказывает всестороннюю помощь и поддержку в совершенствовании материально-технической базы спасательной службы, приобретении современной техники, специального оборудования в рамках реализации программы «Стратегия развития системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики на 2020-2024 годы».

От всей души поздравляю вас с Днем спасателя, благодарю за высокий профессионализм, оперативность, решительность, верную и преданную службу, надежное обеспечение безопасности, за спасенные жизни и здоровье жителей Чувашии! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев