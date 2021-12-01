Как вернуть бракованный смартфон: советы покупателя

Купила бракованный смартфон в одном из салонов связи города. Полгода не возвращали деньги. За это время фирма получает выгоду за счет использования денег обманутых покупателей и максимально тянет время, до суда, как в моем случае, используя эти средства для своего оборота. Мои советы, как выиграть дело:

1. До 14 дней со дня покупки, если в этот срок обнаружен недостаток, пишете Претензию и в ней укажите: расторжение договора купли- продажи и возврат денежных средств. Нельзя указывать 2 причины, например возврат или замену, если хотите вернуть деньги.

PS. Идете возвращать брак с двумя свидетелями. Потому что продавцы, как правило, не принимают Претензию. Ваши свидетели распишутся, что от подписи продавец отказался в их присутствии, можете снять на видео. Если до 14 дней сдали, п.18 ст.1 Закона о защите прав потребителей они обязаны вернуть деньги независимо от недостатка в товаре. Они настаивают на экспертизе с целью выявление причины, и это нарушение закона. Я поверила продавцу и согласилась на экспертизу. Главное, чтобы не по вашей вине была поломка.

2. Вы обязаны вернуть товар. Мне продавец подсунул квитанцию, сказав, что это необходимо для проведения экспертизы. На самом деле, если вы подписываете эту квитанцию, то соглашаетесь на ремонт и обязаны после ремонта забрать телефон. Все написано мелким шрифтом, так что берите с собой лупу. Вам нужен документ, подтверждающий, что вы сдали телефон, дату поставьте обязательно и все подписи. Напишите Акт передачи телефона продавцу и заверьте двумя свидетелями, если отказывается его подписать. Если телефон не вернуть им, деньги не получить.

3. В этот же день отправляйте Претензию с копией чека об оплате и актом, что вы телефон передали продавцу (главное — дата) в головной офис. Лучше заказным письмом с описью вложения. Там напишите какие документы прикладываете, можно и по электронной почте, обязательно проверьте на товарном чеке, где написано название товара, печать и на ней ИНН организации и адрес. Если они вам ответили, то значит приняли Претензию, вам главное отправить ее до 14 дней с момента покупки, Продавцы стараются и здесь найти лазейку, доказывая, что вы направили не по их адресу. Если есть квитанция с почты, там и опись и доказательство, что по тому адресу отправили. И с этого дня начинается обман: вам будут обещать, как в моем случае, вернуть деньги после экспертизы. Вот на это вы точно не надейтесь- не вернут. Не теряя времени, после 10 дней, если они не возвращают деньги, пишите исковое заявление на имя мирового судьи по месту жительства. Бесплатные консультации юристы оказывают и помогут написать, я их нашла в интернете. Напишите расчет ущерба и побольше, за меня тоже, я поскромничала. Неустойка 1% от стоимости товара за каждый день просрочки возврата денег, моральный ущерб за некачественный товар, а размер ущерба ООО платят от 10 до 20 т.р. Желаю успеха.

PS. Продавцы доводят дело до суда и на него не приходят. Суд принимает решение в вашу пользу. Для тех, кто обнаружил недостаток после того, как 14 дней прошло, экспертиза обязательна. И замена ПО является сложным и неустранимым недостатком, хотя они будут доказывать обратное. Можно сослаться на Постановление Верховного суда за 2021 год. Могут предложить заменить телефон на другой. Вы сами выбираете. Еще раз желаю всем успеха.

А. Никулина