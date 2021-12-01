В Новочебоксарске прошедшие вакцинацию могут получить приз

Жители Новочебоксарска старше 60 лет могут не только защитить себя от коронавирусной инфекции, но и выиграть тонометры, термометры, антисептики и другие ценные призы, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии. Гражданам, сделавшим первую прививку в одном из прививочных пунктов Новочебоксарской городской больницы с 21 декабря по 23 января, будут выдавать флаеры с уникальным кодом. Розыгрыш призов будет проходить каждую неделю по понедельникам в прямом эфире на страничке медицинской организации в Инстаграме. Итоги также будут опубликованы на официальном сайте больницы. Организаторами акции выступают Новочебоксарская городская больница и страховая компания «Чувашия-Мед».