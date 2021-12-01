Мост в деревне Мокры может стать объектом культурного наследия народов России

Из Чувашии в Минкультуры России направлен комплект документов для принятия решения о включении Мокринского моста в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Как сообщают в Минкультуры Чувашии, Мокринский железнодорожный мост является выявленным объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия. Для обоснования целесообразности включения его в единый государственный реестр была проведена экспертиза, по результатам которой определена историко-культурная ценность объекта и выдано положительное заключение.

Такого рода объекты, как Мокринский мост, требуют особого внимания, поскольку являются важным элементом туристической привлекательности республики, считает Глава Чувашии Олег Николаев.

«Впечатляющее своим масштабом и величием сооружение. Его высота — больше 30 метров, железнодорожный виадук начала 20 века стоит на 16 бетонных столбах, — написал он в Инстаграме после того, как побывал на Мокринском мосту. — Пока этот памятник истории и культуры районного значения является скорее неофициальным символом Чувашии. В наших силах сделать его популярным туристическим местом. Даже при мне сюда приезжали люди, которые с гордостью рассказывали о нем гостям республики».

Олег Николаев поручил тогда облагородить не только сам объект, но и прилегающую территорию, чтобы люди безопасно и комфортно могли любоваться местной достопримечательностью. «Мы уже начали это делать в рамках развития туристического потенциала Чувашии, отдельные работы включили в Комплексную программу социально-экономического развития республики», — отметил он. И заверил, что Мокринский мост официально найдет свое место на туристической карте республики.