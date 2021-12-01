Для медиков приготовили 17 тысяч коробок с конфетами

Презенты на Новый год ждут не только дети. Каждый врач и каждая медсестра республики к празднику тоже получат подарки. Благотворительную акцию в рамках проекта «Спасибо вам, родные доктора!», организованную Общественным советом при Главе Чувашии и Союзом женщин Чувашии, поддержали 11 крупных предприятий республики. Вчера 17 тысяч коробок с конфетами были переданы представителям Минздрава Чувашии, которые затем отправят их по городам и районам. «Пусть этот подарок от всего сердца станет капелькой добра, лучиком света для наших ангелов, спасающих жителей республики от грозных болезней», — отметили организаторы акции.