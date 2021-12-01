Ударим концессией по старым трубам

«Несмотря на все сложности, за этот год нам удалось сделать немало. Ежегодно сильно наращиваем инвестиционную программу, в 2021 году на ее реализацию направлено 33 млрд рублей. Впервые перекладки тепловых сетей в регионах достигли 670 км — такого в истории компании еще не было», — заявил на селекторной пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Инструмент надежный

Даже сильное, в 2,5 раза, повышение цен на металл не помешало компании в полном объеме выполнить инвестиционную программу. Привлечь дополнительные средства позволили переход ряда территорий в ценовую зону и реализация концессионных соглашений. Именно в таком сценарии руководство «Т Плюс» видит единственный эффективный инструмент для инвестиций в обновление устаревшего теплосетевого хозяйства городов. Вопрос актуален и для двух крупнейших городов Чувашии, Чебоксар и Новочебоксарска, — их руководство энергокомпании тоже не обошло вниманием.

Семимильными шагами идет цифровизация энергообъектов компании во всех регионах, что позволяет автоматически выстраивать оптимальные режимы работы тепловых сетей и ТЭЦ, контролировать расход топлива, снижать количество повреждений. В Екатеринбурге «цифровой двойник» уже действует, работа будет продолжена, в том числе — и на «чувашских» объектах компании. Затронет «цифра» и клиентские сервисы, их развитию также уделяется большое внимание. В планах на 2022 год — увеличение инвестиций, в результате объем перекладок тепловых сетей достигнет 700 км.

Отвечая на вопрос корреспондента нашей газеты о начале реализации концессионного соглашения в Чебоксарах, Андрей Александрович отметил, что по ряду объектов вложения уже составили 55 млн рублей: «Было бы больше, если бы мы зашли в концессию раньше — в начале года, но подписание соглашения состоялось только в середине года». Впрочем, уже в следующем году в обновление сетей энергетики намерены вложить 626 млн рублей. Износ муниципальных сетей, принятых в концессию, составляет 80%, очень высока повреждаемость труб. И все обязательства по их обновлению, принятые на себя, компания выполняет, подтвердил гендиректор «Т Плюс».

Есть место подвигу

И в чебоксарской студии видеомоста директор филиала Марий Эл и Чувашии энергокомпании Сергей Ушаков в подтверждение слов московского руководства продемонстрировал журналистам куски металлических труб, вынутых из-под земли при ремонте сетей. Металлом их теперь назвать трудно — труха, прогнившие насквозь жалкие остатки железа: «Это к вопросу о состоянии принятых нами муниципальных сетей — вот такое наследство…» Интересно, какой процент износа этих труб — все 100? «Пожалуй, даже больше 100% — величина ушла в минус…» — говорит Сергей Анатольевич.

С 1 января должна состояться передача «Т Плюс» муниципальных теплотрасс Новочебоксарска, с администрацией которого тоже подписано концессионное соглашение. Корреспондента городской газеты, безусловно, интересует состояние своих сетей:

— У нас наверняка получше — город-то молодой…

— Думаю, в следующем году мы и там сможем вам продемонстрировать куски труб не лучше этих. Хотя и молодой, но городу-спутнику тоже уже 60 лет, а срок службы труб — 25 лет, — ответил директор филиала.

Потому программа обновления сетей в рамках концессии предусматривает использование новых технологий. Те же трубы — в плотной и герметичной пенополиуретановой изоляции — могут прослужить 40 лет. И так во всем. Концессионное соглашение, согласно которому с 1 августа эксплуатацией муниципальных сетей и источников тепла занимается энергокомпания, обеспечит комплексный подход в решении проблемы со старением тепловой инфраструктуры. Уже в этом году произведен ремонт около 3 км изношенных трубопроводов. В 2022 году в рамках ремонтной кампании планируется обновить около 29 км. На будущий год также запланировано строительство 4 газовых котельных в Заволжье, перевод нагрузок неэффективных котельных на Чебоксарскую ТЭЦ-2, другие работы.

Прокомментировал Сергей Ушаков и разговоры о предстоящем резком повышении тарифов на теплоэнергию. Опровергая слухи, он подтвердил, что все обязательства в этой части, взятые на себя, филиал «Т Плюс» выполняет четко. Компания ограничена предельным значением увеличения тарифов — не более 6,5%. И обещанная «заморозка» тарифа для потребителей, получающих тепло от городских котельных, тоже в силе. Для них он не будет повышаться и в следующем году, так как они за гигакалории платят больше, чем жители домов, отапливающихся от ТЭЦ-2. Теперь же все идет к тому, что все горожане со временем за тепло и горячую воду станут платить по единому тарифу.

А вхождение в отопительный сезон Сергей Анатольевич назвал подвигом, потому что «оно состоялось в рекордно ранние сроки. За последние 10 лет на территории Чувашии подачу тепла потребителям 15 сентября никогда не начинали». Плюс — большой объем принятого не в лучшем состоянии муниципального теплосетевого имущества. Тем не менее с ремонтом сетей и оборудования станций справились — срыва начала отопительного сезона не допустили. Вот вам и подвиг.

Полку клиентов прибыло

Директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «Энергосбыт Плюс» Вячеслав Зданович заострил внимание на собираемости средств за потребленные энергоресурсы. Общая сумма долга всех категорий потребителей Марий Эл и Чувашии перед энергокомпанией сегодня составляет 1,48 млрд рублей. Львиная часть этой суммы — свыше 841 млн рублей — доля клиентов в Чебоксарах, более 437 млн рублей задолжали потребители в Новочебоксарске.

Концессия в столице республики работы ЭнергосбыТу тоже прибавила: количество клиентов увеличилось примерно на столько, сколько было в «старой» зоне. Радует, что платежная дисциплина клиентов в «новой» зоне оказалась на высоте. Тем не менее, признал Вячеслав Юрьевич, «год назад я заявлял, что собираемость приближается к 100%, теперь же этого говорить не стану…» Впрочем, небольшой спад был предсказуем.

Филиал ведет активную работу по взысканию задолженности с неплательщиков: от рассылки смс-сообщений о необходимости погашения задолженности до возбуждения уголовных дел в отношении нерадивых руководителей управляющих компаний по фактам причинения ими имущественного ущерба «Т Плюс». Деньги с населения за тепловую энергию собирают, но энергокомпании не перечисляют.

Ну и, конечно, совместные с ГИБДД и Службой судебных приставов рейды на дорогах с использованием АПК «Дорожный пристав», который по госномерам позволяет выявлять автомобили должников. Эффект от его использования огромный. И он оценивается не только во взысканных средствах и арестованных автомобилях. Большая польза этих рейдов и в плане воспитательном: люди видят, что энергетики долги не прощают — стараются вовремя оплачивать потребленные ресурсы.