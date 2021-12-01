К «Волге» пристроят два бассейна

А отключений тепла больше быть не должно

В юго-западном районе Чебоксар продолжается реконструкция стадиона «Волга». На днях министр спорта Чувашии Василий Петров ознакомился с ходом строительства комплекса. Также представитель подрядчика возводимого объекта прокомментировал недавнее отключение тепла и горячей воды в окрестных домах…

В бытность свою стадион «Волга» являлся центром притяжения любителей здорового образа жизни юго-западного района — дети с малых лет начинали заниматься спортом, а на зеленом гладком газончике разворачивались невероятные по накалу баталии чемпионата Чувашии по футболу. Со временем инфраструктура спорткомплекса устарела, и сооружению требовался ремонт. В этом году реконструкция стадиона, наконец, стартовала.

Василий Петров, министр спорта Чувашии: «Строительство идет согласно графику — на сегодняшний день 35% работ выполнено. Спорткомплекс будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Кроме ФОКа, будет построен крытый ледовый каток и футбольное поле с искусственным газоном и беговыми дорожками вокруг. Мы уверены, что к 2024 году стадион будет сдан».

«С большим нетерпением ждем открытия этого комплекса. Очень хорошо, что в нашем районе появится классный спортивный объект, — поделился мнением житель района Александр Ефимов. — Я много занимаюсь спортом, и мне очень хочется позаниматься на новеньком стадионе! Это будет жизненно значимо для всего района, для меня и моей семьи».

Работы начались со строительства трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса. Как уже сообщала «СЧ», в состав сооружения войдут два зала для занятий игровыми видами спорта, три тренажерных зала, а для любителей плавания в комплексе предусмотрены детский бассейн и 25-метровый бассейн с шестью дорожками…

Сейчас на объекте продолжается заливка фундамента ФОКа, ведутся подготовительные работы для строительства автостоянки, проводится монтаж водопровода, заливка стен и полов в подвальном помещении. Также осуществляется монтаж металлокаркаса и кирпичная кладка стен здания, идет монтаж железобетонных плит перекрытия подвала и забивка свай под чашу бассейна.

Кстати, как уже сообщала «СЧ», в некоторых домах юго-западного района из-за реконструкции стадиона «Волга» на время отключали тепло и горячую воду. Заместитель директора подрядной организации «ПМК-8» Владимир Лукьянов прокомментировал сложившуюся ситуацию: «На днях проводилось отключение теплоэнергии — это вынужденная мера, для дальнейшего строительства нужно было произвести работы по врезке объекта в тепловую сеть. Мы специально выбрали период с подходящими погодными условиями — пока не было серьезного мороза. В будущем отключений тепла и горячей воды не предвидится — этот вопрос решен. Беспокоить жителей мы не будем».

Вообще стадион «Волга» находится на балансе спортшколы олимпийского резерва № 8. Сейчас в учреждении занимаются 665 детей — после окончания строительства спорткомплекса ребята смогут заниматься в комфортных условиях. «Мы очень рады, что у нас появится такая база. Сейчас наша школа арендует помещения площадью 298 квадратных метров у Горкомимущества, — рассказала директор спортшколы олимпийского резерва № 8 Алина Иванова. — Когда нам сказали, что передают такую базу, тренеры и спортсмены обрадовались. Благодаря этому объекту вырастут и результаты ребят, занимающихся в спортшколе».

Фото Максима Васильева