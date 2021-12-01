При виде полиции некоторые рыбаки передумали спасаться со льдины

Бросить все дела 67-летнего жителя Заволжья Георгия Майорова заставил звонок его приятеля детства Николая, отправившегося на рыбалку на Волгу. Днем, в результате плановых работ Чебоксарской ГЭС, в нижнем бьефе водохранилища поднялся уровень воды, из-за чего около 170 рыбаков, включая школьного друга, находившиеся на льду в районе автопляжа напротив Новочебоксарска, оказались отрезанными от берега.

По счастливому cтечению обстоятельств Георгий — сам рыбак с 50-летним стажем — пребывал недалеко от дома своего приятеля, и быстро захватив его надувную лодку, поехал вызволять горемыку. В это же время, примерно в половине второго дня, любители зимней рыбалки позвонили спасателям на номер 112.

До прибытия помощи нашлись смельчаки, которые попытались добраться до берега вплавь, рискуя уйти под воду. На помощь к ним с пляжа пришли двое мужчин, которые притащили бревна и попытались помочь выйти на берег, но поддерживая рыболовов, сами изрядно поплавали в холодной воде.

«Вот ведь порыбачили!» — вздыхали рыболовы. Поскольку идея искупнуться в воде не многим пришлась по душе, большинство людей с удочками решили продолжить свой промысел. Некоторые рыбаки принялись фотографировать улов, а заодно снимать происходящее на видео.

Друга своего со льдины Георгий спас. А затем приятели решили помочь и другим — привязав веревку к резиновой лодке, они по очереди переправили нескольких рыбаков на берег. Основную же часть застрявших на льдине людей выручили спасатели из Новочебоксарска и сотрудники республиканской поисково-спасательной службы ГКЧС — совместными усилиями на аэролодке «Ижора» они эвакуировали оставшихся рыбаков.

Спасательную операцию, правда, чуть притормозили сотрудники полиции, записывающие инициалы каждого выбравшегося на берег рыбака. С перепугу некоторые тут же передумали выходить, пошел слушок, что сейчас народ начнут штрафовать. И стражам порядка пришлось через рупор объяснять, что данная процедура — всего лишь необходимая формальность.

В 15.37 эвакуация рыбаков завершилась, сообщили в республиканском ГКЧС. Состояние у спасенных оказалось удовлетворительным, в госпитализации никто не нуждался. Благодаря слаженным действиям оперативных служб и неравнодушных граждан жертв и пострадавших в этот день удалось избежать.

Нижний бьеф Чебоксарского водохранилища — излюбленное место любителей зимней рыбалки. Несмотря на опасности, которые подстерегают здесь рыбаков, люди в поиске хорошего улова ступают на хрупкий лед…

«В данном случае маловероятно, что льдина оторвалась бы вместе с рыбаками и унесла их на открытый участок воды, — считает главный госинспектор по маломерным судам ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашии Герман Майков. — Однако выход людей на берег мог закончиться очень плачевно. И подобная история может повториться, так как, несмотря на минусовые температуры, лед на Волге в районе Новочебоксарска хрупкий и небезопасен для зимней рыбалки».

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На следующий день в службу спасения Алатыря поступил тревожный звонок. В акватории реки Суры на льдине плыл ребенок. Очевидцы заметили мальчика недалеко от городского пляжа, в 12 метрах от берега. Дежурный оператор немедленно направил на место происшествия все экстренные службы. Через семнадцать минут 11-летнего ребенка спасли и передали в руки врачей скорой помощи для осмотра. Госпитализация мальчику также не потребовалась.