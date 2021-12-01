Подведены первые итоги реализации Комплексной программы развития

Муниципалитетам Чувашии необходимы прорывные проекты

Члены Высшего экономического совета обсудили первые итоги реализации Комплексной программы развития на 2020-2025 годы в Аликовском, Моргаушском, Красночетайском и Ядринском районах.

«Одно из главных направлений — повышение бюджетного потенциала районов, — отметил председатель Высшего экономического совета, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков. — Я считаю, что мы этому уделяли недостаточно внимания. Сейчас надо смотреть, что делают администрации районов и городов для развития предпринимательства, переработки, как развиваются производительные силы, создаются новые производства и что необходимо сделать с помощью республики для реализации новых проектов».

Как отметили на заседании Совета, из плюсов в работе большинства районов — увеличение оборота крупных и средних организаций. Общий же минус — низкий уровень занятости в экономике. Во всех четырех районах этот показатель составляет лишь 14% от общей численности населения. Вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов напомнил, что для предпринимателей в республике предусмотрены финансовые меры поддержки. Но в муниципалитетах ведется недостаточная информационная работа — отсюда и результаты.

«В Аликовском, Моргаушском, Красночетайском и Ядринском районах зарегистрировано порядка 3 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Однако финансовую поддержку во всех четырех муниципалитетах получили лишь 50 предпринимателей и самозанятых, — сообщил Дмитрий Краснов. — Местным властям необходимо активнее проводить работу с малым бизнесом, информировать людей о финансовых мерах поддержки — о грантах субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, предоставлении субсидии по возмещению части затрат на приобретение оборудования, возмещении части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга».

Одним из стратегических направлений для муниципалитетов должен стать туризм. У районов есть большой потенциал для развития этого направления, однако общей проблемой остаются дефицит мест для размещения туристов (мини-отели, гостевые дома) и недостаток предприятий общественного питания, отметил вице-премьер.

«Предложенные в государственную программу проекты по созданию туристических площадок на базе действующих турбаз, как в Красночетайском районе, или новых площадок, как в Моргаушском и Ядринском районах, позволят решить проблему отсутствия туристской инфраструктуры, — отметил Дмитрий Краснов. — Рекомендуем также Аликовскому району подготовить заявку на включение в госпрограмму».

Преимуществом Моргаушского района может стать «инвестиционный профиль» — его презентация планируется в декабре. В стратегическом документе будут приведены конкретные проекты и план работы администрации с инвесторами. В ближайшее время подготовить подобные программы должны и другие муниципалитеты.

Кстати

Члены Высшего экономического совета наметили и планы на следующий год. Если в 2021 году на заседаниях ВЭС рассматривались вопросы развития муниципалитетов, то в 2022-м они будут проводиться по отраслевому принципу. Уже на первых заседаниях планируется рассмотреть вопросы развития дорожного хозяйства и транспорта, кадрового обеспечения экономики, промышленного потенциала республики, туризма.

Дмитрий Ковалев