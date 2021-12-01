Пять инвесторов уже готовы зайти в особую экономическую зону Новочебоксарска

Чувашия предоставит в правительственную комиссию окончательный пакет документов для создания ОЭЗ в Новочебоксарске.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости Глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, за последнее время была проделана серьезная работа, уже есть пять инвесторов, которые подписали соглашения. Он также напомнил, что заявка на создание особой экономической зоны в Новочебоксарске была направлена в Минэкономразвития России в сентябре, когда было выполнено главное условие — подкреплены намерения будущих резидентов реализовать в ней свои инвестпроекты на сумму более 15 миллиардов рублей.