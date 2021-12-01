Образ жизни — спортивный

«Спорт — норма жизни» — один из пяти федеральных проектов нацпроекта «Демография», к реализации которого Чувашия приступила в 2019 году. Главная задача проекта — вовлечение людей в занятия спортом. Для этого с привлечением федеральных средств создается спортивная инфраструктура, появляются новые спортивные комплексы, пришкольные стадионы и доступные всем открытые спортивные площадки. Современное оборудование и инвентарь поставляются в спортивные школы. За три года реализации нацпроекта в Чувашии построено более 20 объектов спорта.

Пришкольный стадион

Один из них — современный пришкольный стадион, появившийся в этом году в Новочебоксарске при школе № 8. По сути это целый спорткомплекс — помимо стадиона с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками и секторами с синтетическим покрытием, здесь есть несколько площадок для игровых видов спорта, а также уличные турники и тренажеры. Предназначен новый объект не только для школьных уроков физкультуры — сюда придут на тренировки воспитанники муниципальной спортшколы № 2, которая находится в шаговой доступности, а в свободное от тренировок время он будет доступен жителям микрорайона.

Малые спортивные площадки ГТО

Ежегодно по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Чувашии появляются новые спортивные площадки для сдачи норм ГТО. Тренажеры для кардио- и силовых тренировок, специальные платформы для выполнения испытаний комплекса «Готов к труду и обороне», турники и другие элементы — всего 22 наименования спортивно-технологического оборудования. Так выглядит спортивная площадка для сдачи норм ГТО. Она поможет и профессиональному спортсмену, и любому активному жителю провести тренировку с пользой для здоровья. Всего за три года реализации нацпроекта в Чувашии построено 16 таких площадок. В 2021-м они появились при муниципальных центрах тестирования в Батыревском и Шемуршинском районах.

ФОКОТы

Еще одно направление нацпроекта — строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). Первый ФОКОТ был построен в прошлом году в Чебоксарах между гимназией № 1 и школой № 39.

С учетом успешной реализации данного проекта и эффективности ФОКОТов в эксплуатации в 2021 году построено еще 3 таких комплекса. Новые многофункциональные плоскостные сооружения появились в Цивильске (микрорайон «Южный-2»), Батыревском районе (д. Новое Котяково) и в Чебоксарах, между школами № 37 и 17.

В состав ФОКОТа входят стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками с синтетическим покрытием, секторами для прыжков в длину и высоту, спортивные площадки для баскетбола, волейбола, зона воркаута и комплекс уличных тренажеров, а также сборно-разборные трибуны для зрителей. Бесспорным преимуществом такого спортивного объекта является его многофункциональность — здесь одновременно можно заниматься различными видами спорта круглогодично.

Деньги на ремонт спортшкол ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр физической культуры и спорта Чувашии: — В 2021 году на реализацию мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Чувашской Республике было выделено более 316 млн рублей, большая часть из которых — это федеральные средства.

Кроме строительства новых спортивных объектов сейчас уделяется большое внимание капитальному ремонту уже имеющихся спортивных сооружений. Никогда еще в таких объемах не выделялись средства из республиканского бюджета на поддержку муниципальных спортивных школ. Мы заложили мероприятия по их капитальному ремонту в Стратегию развития физической культуры и спорта на 2020-2024 годы, и нас поддержал в этом намерении Глава республики Олег Николаев. И как результат — только за последние два года на капитальный и текущий ремонт муниципальных спортивных школ было направлено более 270 млн рублей. Всего на эти средства отремонтировано 30 спортивных объектов на территории 23 городов и районов республики. Сейчас уже поступило более 30 заявок от муниципалитетов на выделение средств на эти цели из республиканского бюджета на 2022 и последующие годы.

Что построят?

Большие планы по развитию спортивной инфраструктуры заложены в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2030 года. Основной упор делается на ремонт существующих в муниципалитетах спортивных объектов, строительство физкультурно-спортивных комплексов открытого типа в шаговой доступности, стадионов с футбольными полями.

Несколько крупных спортивных объектов должны появиться в ближайшие годы в Чебоксарах. Благодаря привлечению федеральных средств в 2021 году стартовала масштабная реконструкция стадиона «Волга». В этом году на его территории возводится крупнейший физкультурно-спортивный комплекс. В трехэтажном здании спорткомплекса разместятся детский и 25-метровый взрослый плавательные бассейны (последний — на шесть дорожек), а также два спортзала для игровых видов спорта, залы для тяжелой атлетики и единоборств, специализированные тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия. Там же будет располагаться гостиница для спортсменов. Стоимость контракта — около 741 млн рублей (730 млн выделили из федерального бюджета).

В ближайшие 3 года на территории стадиона должны построить крытый ледовый каток, полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном и беговыми дорожками с синтетическим покрытием. Полностью завершить реконструкцию планируют к 2024 году.

Кроме того, в Чебоксарах на месте старого здания республиканской школы плавания планируют построить современный спорткомплекс с 50-метровым бассейном. Новый спортивный комплекс появится и при Чебоксарском училище олимпийского резерва. Сейчас активно ведут работу по проектированию этих объектов.

Еще один крупный многофункциональный спортивный комплекс появится в микрорайоне «Новый город». В нем будут базироваться практически все виды единоборств, развивающиеся в республике.

— Идея создать в Чувашии Дворец единоборств появилась очень давно, но сейчас актуальна как никогда, — говорит министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров. — В последние годы большинство федераций показывают достаточно высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях. Более того, в 2021 году популярные в республике самбо и кикбоксинг признаны олимпийскими видами спорта, и это, безусловно, придаст новый импульс их развитию. Не секрет, что в популяризации любого вида спорта огромное значение имеет проведение масштабных соревнований, и такие предложения от всероссийских федераций постоянно поступают. Но пока в республике не хватает спортивных сооружений, где можно было бы проводить масштабные соревнования по единоборствам, которые традиционно собирают много и участников, и болельщиков.

Как поддерживают спортсменов?

Сейчас по разным видам спорта в составы сборных команд России входят более 200 чувашских спортсменов. Чтобы прекратить отток ведущих атлетов в другие регионы, в 2021 году ввели новую меру поддержки — ежемесячные стипендии Главы Чувашской Республики. Размер стипендии может варьироваться от 5,5 тыс. до 25 тыс. руб.

Кроме того, в 2021 году по поручению Главы республики втрое увеличили суммы премиальных выплат спортсменам и тренерам по итогам выступления на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. В соответствии с изменениями суммы премий увеличились до 3 млн руб. — за «золото», 1,2 млн руб. — за «серебро» и 900 тыс. руб. — за «бронзу». Наставники спортсменов-победителей будут получать в таких случаях по 1,5 млн руб., 600 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно. Увеличена и сумма премии за участие в соревнованиях такого уровня — до 150 тыс. руб. для спортсменов и 75 тыс. руб. для их тренеров.

Фундамент, на котором спортсмены строят свои победы на международных соревнованиях, закладывают с раннего возраста. Особенно в «спорте № 1». Именно поэтому Чувашия вошла в число восьми регионов, где Российский футбольный союз запустил проект «Футбол в школе». По этому проекту каждый третий урок физкультуры на постоянной основе посвящен этой командной игре.

Начиная с 1 сентября участниками программы в республике стали семь школ из Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли, Алатыря и Вурнар. Благодаря проекту на уроках физкультуры в занятия массовым футболом вовлекли дополнительно более 1,5 тыс. школьников.

Важно и то, что в спортивных школах и учреждениях Чувашии продолжают реализовывать антидопинговые образовательные программы.

— Мы активно работаем над тем, чтобы спортсмены и весь персонал, их окружающий, знали и неукоснительно соблюдали антидопинговые правила, знали об ответственности за их нарушения. Информированность значительно снижает риск возникновения таких нарушений, — говорит заместитель директора Центра спортивной подготовки имени А.В. Игнатьева Минспорта Чувашии Анатолий Григорьев.

Подготовили Полина Андреева, Екатерина Александрова